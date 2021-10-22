Мільйони зарплати, 3 квартири та будиночок: як живе новий очільник Верховного Суду України

22 жовтня стало відоме ім'я нового очільника Верховного Суду України. Місце скандальної Валентини Данішевської 1 грудня посяде Всеволод Князєв.

Секретаря Великої палати Верховного суду Всеволода Князєва обрали 98 голосами "за". Князєв відомий як прихильник чинного варіанту судової реформи. Деталі біографії майбутнього очільника Верховного Суду – читайте на 24 каналі.

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Хто такий Всеволод Князєв Народився у Миколаєві. Майбутній суддя закінчив місцевий Миколаївський гуманітарний інститут Українського державного морського технічного університету. Трудову кар'єру у юриспруденції починав у рідному місті. У 2001 році він отримав адвокатське свідоцтво, а з 2013 року дещо змінив рід діяльності та став суддею. Згідно з законом, призначає суддів Президент України, тож під документом про призначення Князєва суддею ​Миколаївського окружного адміністративного суду стоїть підпис Віктора Януковича.

Далі кар'єра Князєва розвивалася дуже швидко. Навіть карколомно. За два роки його було обрано головою Миколаївського окружного адміністративного суду.

Ще за 2 роки відбувся переїзд до столиці України. Молодий суддя щасливо проскочив переатестацію суддів, яка триває й досі (насправді – заблокована й сотні суддів чекають висновків Вищої кваліфікаційної комісії суддів України роками), і здійснив наступний кар'єрний стрибок.

У листопаді 2017 року Князєв став суддею Касаційного адміністративного суду і секретарем Верховної палати Верховного суду.

Погляди

На фоні суддів поважного віку, що у великій кількості засіли у Верховному Суді, він виглядав ледь не юнаком. Втім, погляди Князєв сповідує тотожні своїм більш досвідченим колегам. Зокрема, він є прихильником принципу невтручання влади та західних партнерів у роботу судової системи.

Розголосу набув епізод, коли Князєв жорстко розкритикував ідею тодішнього прем'єра Гройсмана щодо оновлення суддівського корпусу. Тоді Всеволод Князєв висловив думку, що безвідповідальні висловлювання представників інших гілок влади щодо оновлення суддівського корпусу – це перший крок до зруйнування всієї судової системи України.

Також Князєв займається наукою, за сумісництвом він – доцент кафедри адміністративного і конституційного права в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.

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Особисте життя

Всеволод Князєв одружений. З Юлією Князєвою (дівоче прізвище – Мороз) вони побралися 5 лютого 2016 року. Дружина судді є приватним нотаріусом. Подружжя виховує 2 дітей – доньку Вікторію та сина Володимира.

Юлія Князєва – дружина голови Верховного Суду / Фото з сайту приватного нотаріуса Князєвої Ю.А.

Статки та декларація

Після обрання до Верховного Суду та переїзду з Миколаєва до Києва родина Князєва не отримала квартиру в столиці України. Наразі подружжя мешкає в орендованих апартаментах площею 133 квадратні метри. Так само винаймає квартиру під офіс на вулиці Басейній у Києві нотаріус Юлія Князєва.

У Миколаєві в подружжя, як засвідчує декларація судді, залишились 3 квартири та житловий будиночок. У власності Юлії Князєвої є елітний Mercedes-Benz GLE 250 2018 року, придбаний за 1 734 969 гривень, але користується ним чоловік.

Як і належить судді Верховного Суду, Князєв отримує високу зарплатню – майже 3 мільйони гривень за 2020 рік. Його дружина за цей самий період заробила понад 200 тисяч гривень.

На рахунках у подружжя – майже 240 000 доларів США та кілька десятків тисяч гривень. Всеволод Князєв дуже обережний у соцмережах, його сторінка у Фейсбуці – під замком, він розміщує інформацію лише для своїх 169 друзів.