Відпочили навічно: у Новій Каховці згорів яхт-клуб, в якому були російські офіцери
У тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині, згорів яхт-клуб. Попередньо відомо, що там часто любили відпочивати російські офіцери.
Інцидент трапився орієнтовно опівдні 5 лютого. За даними місцевих телеграм-каналів, там був приліт, інформує 24 Канал.
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У Новій Каховці загинули російські офіцери
У Новій Каховці прилетіло по яхт-клубі Maxmarine, в якому часто проводили час росіяни,
– мовиться в повідомленні.
За попередніми даними, у там часто любили відпочивати російські офіцери. Адже засновник клубу, за неперевіреними даними, "дружить" з колаборантом Володимиром Леонтьєвим, який є відомим підприємцем, котрий з перших днів окупації регіону співпрацював із російськими силовиками в Новій Каховці.
Наслідки прильоту по Новій Каховці: дивіться відео
За даними місцевих телеграм-каналів, вибух:
- знищив будівлю яхт-клубу;
- одне із пришвартованих суден.
Офіційно окупанти вже почали бідкатись стосовно інциденту. Зокрема, пропагандисти написали, що нібито дві яхти в яхт-клубі спалахнули через атаки України.
Проте українська сторона "бавовну" у ворогів ще не коментувала, тому наразі підтверджень, що ж там насправді сталось – немає.
Внаслідок прильоту в Новій Каховці спалахнула яхта /Фото з телеграм-каналів
Горезвісний російський так званий "глава адміністрації міського округу" Володимир Леонтьєв повідомив, що пожежники поки що не можуть розпочати гасіння. Чому не можуть та які жертви серед ворогів Леонтьєв, якому Україна оголосила про підозру у колабораційній діяльності, не розповів.
У Новій Каховці згорів яхт-клуб, де любили відпочивати росіяни / Фото з телеграм-каналів
Втрати росіян: останні новини
- Російські окупанти станом на ранок 5 лютого за останню добу втратили 700 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року – 131 290 загарбників.
- У жовтні 2022 року у Новій Каховці на Херсонщині загинули 600 російських солдатів. Це трапилось внаслідок ракетного удару. Багато загиблих тоді були родом з Волгоградської області. Під всіма фотографіями стояла та сама дата смерті – 24 жовтня 2022 року.
- 5 лютого Центр національного спротиву повідомив, що вагнерівці знищують своїх командирів, які хочуть уникнути штурму. Так, з перехопленої розмови стало зрозуміло, що бойовик з позивним "Койот" має прибрати командира "Устинова", який гальмує просування на околицях Бахмута.