У Новій Каховці окупанти на центральній площі встановлюють пам'ятник Леніну

Російські військові вирішили додати роботи українцям після того, як буде звільнено частину Херсонської області від окупантів. Війська агресора вирішили встановити пам'ятник Леніну в Новій Каховці.

Пам'ятник Леніну встановлюють на центральній площі

Місцеві жителі помітили, що в тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни встановлюють пам'ятник Леніну на центральній площі міста.

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Пам'ятник вождю СРСР завдовжки у декілька метрів. Його доставили до центральної площі на вантажівці.



Окупанти встановлюють пам'ятник Леніну у Новій Каховці / Фото Олег Батутін

У Новій Каховці окупанти встановлюють пам'ятник Леніну – відео

Що робить Росія на окупованій частині Херсонщини

Російським військовим у березні вдалося окупувати Херсон та декілька інших населених пунктів в області. На Херсонщині постійно лунають вибухи.

Також окупанти викрадають місцевих чиновників, активістів, журналістів і чоловіків призовного віку. За попередніми даними, Росія планує провести у Херсоні псевдореферендум.

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Президент Володимир Зеленський попередив Росію, що референдум на Херсонщині зведе нанівець мирні переговори.

Російські війська 25-го квітня захопили приміщення Херсонської міськради. Окупанти провели спеціальне "засідання", на якому представили так званих "керівників" Херсонської обласної та міської адміністрацій.

Також окупаційна влада Херсонщини планує "переходити у рублеву зону". За їхніми словами, "перехідний період займе до 4 місяців". Українська омбудсменка Людмила Денісова заявили, що це акт анексії з боку Росії.

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