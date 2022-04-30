У Новій Каховці окупанти на центральній площі встановлюють пам'ятник Леніну
Джерело:Суспільне Херсон
Російські військові вирішили додати роботи українцям після того, як буде звільнено частину Херсонської області від окупантів. Війська агресора вирішили встановити пам'ятник Леніну в Новій Каховці.
Пам'ятник Леніну встановлюють на центральній площі
Місцеві жителі помітили, що в тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни встановлюють пам'ятник Леніну на центральній площі міста.
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Пам'ятник вождю СРСР завдовжки у декілька метрів. Його доставили до центральної площі на вантажівці.
Окупанти встановлюють пам'ятник Леніну у Новій Каховці / Фото Олег Батутін
У Новій Каховці окупанти встановлюють пам'ятник Леніну – відео
Що робить Росія на окупованій частині Херсонщини
Російським військовим у березні вдалося окупувати Херсон та декілька інших населених пунктів в області. На Херсонщині постійно лунають вибухи.
Також окупанти викрадають місцевих чиновників, активістів, журналістів і чоловіків призовного віку. За попередніми даними, Росія планує провести у Херсоні псевдореферендум.
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Президент Володимир Зеленський попередив Росію, що референдум на Херсонщині зведе нанівець мирні переговори.
Російські війська 25-го квітня захопили приміщення Херсонської міськради. Окупанти провели спеціальне "засідання", на якому представили так званих "керівників" Херсонської обласної та міської адміністрацій.
Також окупаційна влада Херсонщини планує "переходити у рублеву зону". За їхніми словами, "перехідний період займе до 4 місяців". Українська омбудсменка Людмила Денісова заявили, що це акт анексії з боку Росії.
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