У Новій Каховці сталися потужні вибухи на складах росіян

На території тимчасово окупованої Нової Каховки, що на Херсонщині, пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили, що чують детонацію боєприпасів.

Також, за їхніми даними, вибухи пролунали на російських складах. Напередодні "бавовна" пролунала біля військової частини у Брянському районі.

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У тимчасово окупованій Новій Каховці пролунали вибухи

Жителям найближчих районів рекомендуємо відійти від вікон, тому що вчора від прильотів по складах із "селітрою" у багатьох повилітали шибки,

– мовиться у повідомленні.

Також на опублікованих відео місцевих мешканців чутно детонацію боєприпасів.

Місцеві жителі показали пожежу в Новій Каховці: дивіться відео: відео

У місті детонують боєприпаси: дивіться відео

Жителі Нової Каховки припускають, що у місті знову "прильот" по ворожих складах: дивіться відео

Окрім того, за даними місцевих жителів, у Новій Каховці спрацювала система протиповітряної оборони росіян.

У Новій Каховці спрацювала ППО росіян: відео

Згодом місцеві жителі розповіли, що російські окупанти в місті увімкнули сирени.

Перед цим вороги випустили декілька комплектів реактивної системи залпового вогню. Згодом люди в Миколаєві повідомили про пуски російських ракет.

Коротко про "бавовну" на окупованих територіях

У ніч проти 29 липня потужні вибухи пролунали у Макіївці, Донецьку, Іловайську, Шахтарську і Харцизьку. Всі ці міста тимчасово окуповані росією. Там було чутно детонацію боєприпасів.

Вранці 29 липня стало відомо, що вночі в Іловайську трапилась потужна "селітра". Там після загоряння бази окупантів почалась пожежа, перекрили рух по трасі з міста.

У цей же день повідомили про масивну бавовну в Брянському районі. Вибухи лунали біля військової частини.

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