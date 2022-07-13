У Новій Каховці знову вибухи: ймовірно – детонують ворожі склади

У Новій Каховці, що на Херсонщині, ввечері 13 липня пролунали вибухи. Попередньо, вибухи пролунали у районі заводу Сокол.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що на місці влучання спалахнула пожежа.

Важливо У Луганську "бавовна": окупанти кажуть про ППО, соцмережі – про потужну серію вибухів на складах

За попередньою інформацією, ЗСУ "мінуснули" склад БК окупантів.

Ніч Himars оголошується відкритою,

– мовиться у повідомленні.

Як повідомив народний депутат Сергій Хлань, знову детонують склади боєкомплектів і снарядів ворога у Новій Каховці.

У Новій Каховці детонують ворожі склади: дивіться відео

Вибухи могли бути не на складах

За іншою інформацією, вибухи могли статися не на складі БК, а у місці дислокації орків. Детонації нібито немає. Відео, які активно поширюють у мережі, старі.

Нещодавні вибухи у Новій Каховці

В тимчасово окупованій Новій Каховці пізно ввечері 11 липня пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про детонацію боєкомплектів на складі окупантів. Зокрема, про вибух на ворожому складі розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Також про це повідомляли у низці українських телеграм-каналів.

До теми Створили новий мем: окупанти брешуть, що у Новій Каховці "детонує селітра", а не боєкомплект

За інформацією Суспільного, у місті оголосили повітряну тривогу. Згодом у мережі з'явилися відео вибуху, які зафільмували місцеві жителі. Вони повідомили, що інцидент трапився біля Каховської гідроелектростанції. На ворожому складі почалася детонація боєприпасів.

У квартирах місцевих жителів повилітали вікна

Невдовзі радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань підтвердив, що ЗСУ й справді поцілили у ще один російський склад.

"У Новій Каховці мінус російський склад з боєприпасами. Привозили, привозили, складали, складали й от мають собі феєрверк на ніч", – зауважив Хлань.

За його словами, у квартирах місцевих жителів повилітали вікна, однак вони все одно радіють, адже це означає, що захисники вже близько.

Процес підриву складів з боєприпасами окупантів лише набиратиме обертів

Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський заявив, що Збройні Сили України протягом двох тижнів активно знищують російські склади боєкомплектів. Відомо, що ЗСУ вже влучили приблизно у 30 складів.

За словами Веніславського, HIMARS мають більшу дальність (стріляють на відстань близько 70 кілометрів), і вони істотно змінили ситуацію на лінії фронту. На його думку, цей процес буде лише набирати обертів.

Знищення складів окупантів та цілі ворога: дивіться відео