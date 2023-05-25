ПЦУ проситиме перенести День захисників і захисниць: вже відома дата

В ПЦУ заявили, що звертатимуться до уряду, щоб перенести свято Дня захисників і захисниць, а також офіційний вихідний, з 14 на 1 жовтня. Історично це свято пов'язане з днем Покрови пресвятої Богородиці.

Державне свято проситимуть перенести, щоб Покрова і надалі збігалася з Днем захисників і захисниць. Про це повідомив Митрополит Переяславський і Вишневський Олександр.

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Що відомо про перенесення свята

Митрополит Олександр повідомив, що ПЦУ планує звернутися до відповідних органів державної влади, щоб врегулювати питання про перенесення свята. Він також заявив, що для церкви це рішення буде вкрай важливим, адже є всього два державні та церковні свята, які збігаються за датою.

Це Покрова і День Державності. Фактично це тільки два свята, які ми відзначаємо спільно з державою, які збігаються з церковними святами, державні дати. А Різдво 25 грудня – воно і так уже було оголошене державою вихідним днем,

– повідомив митрополит Олександр.

Свято Покрови досі ПЦУ відзначала 14 жовтня, проте вже з вересня цього року, за новоюліанським календарем, на який і перейшла церква, Покрови припаде на 1 жовтня. А День Державності, що святкують в Україні 28 липня, наразі збігається з днем Хрещення Київської Русі.

Нагадаємо, що тільки протягом 2022 року відсоток парафіян ПЦУ, що підтримали ідею перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня, серйозно зросла: з 26% до 44%.

Що відомо про перехід ПЦУ на новий календар