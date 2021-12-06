Новий канцлер Австрії: Карл Нехаммер офіційно склав присягу

6 грудня Австрія офіційно отримала нового канцлера, яким став Карл Нехаммер. Ексміністр внутрішніх справ та лідер Австрійської народної партії склав присягу у присутності президента Александра ван дер Беллена.

Присяга, яку склав новий канцлер та представники його партії у понеділок, дозволить уряду повноцінно працювати уже з 6 грудня. За словами Нехаммера, федеральний президент ван дер Беллен дав конструктивні поради щодо подальшої роботи міністрів.

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Політсила Нехаммера отримала місця в уряді

Представники партії Нехаммера Österreichische Volkspartei, або ÖVP отримали 6 нових посад в уряді. Зокрема крісло міністра внутрішніх справ Австрії посів Герхард Карнер, а міністра фінансів – ексдержсекретар Магнус Бруннер.

Александер Шалленберг, який тимчасово виконував обов'язки канцлера повернувся до МЗС Австрії. На посаду міністра освіти призначили директора університету зі Штирії Мартіна Полашека, а Клаудія Плакольм стала секретаркою у Федеральній канцелярії та відповідатиме за питання молоді в країні.

З усіма новими урядовцями президент Австрії зустрівся упродовж вихідних 4 та 5 грудня. Насамперед відбулося призначення канцлером Нехаммера, згодом – зустрічі з міністрами.

Що відомо про Карла Нехаммера Із 2020 року 49-річний посадовець очолював міністерство внутрішніх справ Австрії. Має звання лейтенанта. Із 2020 року 49-річний посадовець очолював міністерство внутрішніх справ Австрії. Має звання лейтенанта. Підтримує модернізацію розвідки та жорсткі дії проти нелегальних біженців та радикального ісламізму.

Пріоритет нового канцлера

Карл Нехаммер заявив, що насамперед потрібно зосередитися на подоланні пандемії COVID-19. Відтак це питання може стати головним на порядку денному нового уряду, який має ухвалити рішення про проєкт вакцинації від коронавірусу та подальші заходи.

"Важливо, щоб у нас був уряд, здатний швидко діяти. Ми маємо боротися з пандемією, що вимагає усіх наших сил", – зазначив Нехаммер.

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В Австрії щотижня ухвалюють рішення про продовження локдауну в країні. Наразі загальноавстрійський карантин діє до 11 грудня 2021 року.

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