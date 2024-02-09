Чекаємо на 2 речі: Черник назвав умови весняного контрнаступу

Українці очікують на новий контрнаступ ЗСУ, про який ще раніше повідомляв очільник ГУР Кирило Буданов. Іноземні ЗМІ пишуть, що для цього українським військовим знадобляться інноваційні рішення.

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що сьогодні наші бійці найбільше потребують зброї. Тільки тоді можна говорити про подальший рух та звільнення територій.

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Які 2 передумови для весняного контрнаступу

Уже неодноразово говорилось, що для суттєвого перелому на фронті Збройні Сили України потребують зброї. Мовиться про різні засоби: далекобійні ракети, дрони, техніку.

Ще раз – тільки зброя потрібна, якнайбільше. І сухий ґрунт. Весна – це пізній травень, не швидше,

– зауважив Петро Черник.

Щодо інноваційних рішень, про які пишуть ЗМІ, то наразі єдине, про що можемо говорити – це більше та масовіше застосування безпілотників. Також потрібне загальне покращення організації.

Зараз створене окреме командування безпілотників – це правильний і дуже хороший крок. Бо особливі частини чогось надважливого чи наднового побачити не можна,

– підкреслив військовий експерт.

Що відомо про новий контрнаступ України