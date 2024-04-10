Південь чекатиме на це: що критично необхідно для українського контрнаступу
Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ мають план нового контрнаступу, який буде успішним. Водночас для подальшого звільнення територій Україна потребує певного озброєння.
Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що, маючи сучасну зброю, можна розраховувати на контрнаступальні дії на певному напрямку.
Зверніть увагу Має дати результат, – Зеленський заявив, що новий контрнаступ ЗСУ буде успішнішим
Умови для нового контрнаступу ЗСУ
Полковник запасу зазначив, що планування контрнаступу залежить від наявних сил і засобів або принаймні тих, які можуть бути у нашому розпорядженні.
Тоді можна малювати якісь плани,
– наголосив Світан.
Тому що, пояснив він, за наявності машин, танків можна розраховувати на якісь сотні кілометрів. Якщо ж із засобів ураження є лише артилерія, здатна бити на 15 кілометрів, то далеко не вдасться просунутися.
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Світан зауважив, що наявність хоча б однієї бригади винищувачів F-16 дозволить розраховувати вже приблизно на 500 кілометрів принаймні виконання бойових завдань.
З літаками, наголосив він, можна розраховувати на контрнаступ на напрямку, де зручніше використовувати цей засіб ураження. А без авіаційної підтримки немає сенсу й планувати жодних контрнаступальних дій.
За його словами, щоб здійснити контрнаступальні дії – потрібно планувати дійти до Азовського узбережжя або з лівого берега у бік Скадовська чи Армянська. А без авіації ми не дійдемо до Мелітополя, до Азовського узбережжя, пройдемо лише 15 кілометрів.
Максимум ще можна розраховувати на якісь дії на Донбасі,
– сказав полковник запасу.
Військовий експерт додав, що, якщо буде достатня кількість сил та засобів, то можна дійти до Горлівки та Донецька.
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