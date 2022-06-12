Новий кумир Путіна та компромат на Шойгу: ексклюзивний стрім Фейгіна на 24 каналі

Сьогодні, 12 червня, на ютубі 24 каналу відбудеться стрім телеведучої Адріани Кучер з російським правозахисником Марком Фейгіним. Обговорюватимуть події безпосередньо довкола Путіна та ситуацію на фронті.

Водночас серед тем стріму з Марком Фейгіним – новий компромат на російського міністра оборони Сергія Шойгу. Початок стріму – о 20:00.

Зверніть увагу Путін на промові у день Росії цинічно висловив "гордість" і знову порівняв себе з Петром I

Які ще теми обговорюватимуть

Адріана Кучер та Марк Фейгін проаналізують становище, у якому опинився режим Володимира Путіна через війну в Україні. Під час стріму мовитиметься про:

"трибунал" на Донбасі.

так званого нового кумира Путіна.

Зауважте, що глава Кремля маніакально заявив, що наслідує Петра I і "повертає території" імперії. Диктатор назвав відвоюванням "свого" саме нахабне загарбання росіянами земель інших країн.

Подібне Путін видав і під час промови на так званий день Росії. 12 червня він кілька хвилин хвалив Петра I, якого назвав "великим реформатором".

Марк Фейгін вже зазначав, що у разі, якщо російський президент особисто керує командуванням на рівні бригади – це фактично біда для окупантів. До яких наслідків божевільні накази привели особисто Путіна – проаналізують під час стріму.

Стрім Адріани Кучер та Марка Фейгіна на 24 каналі: дивіться відео

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