Новий кумир Путіна та компромат на Шойгу: ексклюзивний стрім Фейгіна на 24 каналі
Сьогодні, 12 червня, на ютубі 24 каналу відбудеться стрім телеведучої Адріани Кучер з російським правозахисником Марком Фейгіним. Обговорюватимуть події безпосередньо довкола Путіна та ситуацію на фронті.
Водночас серед тем стріму з Марком Фейгіним – новий компромат на російського міністра оборони Сергія Шойгу. Початок стріму – о 20:00.
Зверніть увагу Путін на промові у день Росії цинічно висловив "гордість" і знову порівняв себе з Петром I
Які ще теми обговорюватимуть
Адріана Кучер та Марк Фейгін проаналізують становище, у якому опинився режим Володимира Путіна через війну в Україні. Під час стріму мовитиметься про:
- "трибунал" на Донбасі.
- так званого нового кумира Путіна.
Зауважте, що глава Кремля маніакально заявив, що наслідує Петра I і "повертає території" імперії. Диктатор назвав відвоюванням "свого" саме нахабне загарбання росіянами земель інших країн.
Подібне Путін видав і під час промови на так званий день Росії. 12 червня він кілька хвилин хвалив Петра I, якого назвав "великим реформатором".Зверніть увагу! Марк Фейгін вже зазначав, що у разі, якщо російський президент особисто керує командуванням на рівні бригади – це фактично біда для окупантів. До яких наслідків божевільні накази привели особисто Путіна – проаналізують під час стріму.
Стрім Адріани Кучер та Марка Фейгіна на 24 каналі: дивіться відео
Попередні заяви Марка Фейгіна на 24 каналі
- Раніше Фейгін прокоментував інформацію низки ЗМІ про поганий стан здоров'я Володимира Путіна. В ефірі 24 каналу російський правозахисник припустив, що російський диктатор наразі глибоко хворий.
- Крім того, Фейгін зазначав, що на його думку, наразі Москва хоче зупинитися. Все тому, що росіянам не вдається втілити в Україні задуми свого режиму, плани "спецоперації" суттєво змінилися.
- За його словами, окупанти сподівалися на зовсім інший хід війни зокрема тому, що пам'ятають "котли". Начальник генштабу Росії Валерій Герасимов "піднявся" саме на них – на Дебальцівському та Іловайському "котлах".
- Припускав правозахисник й "долю" Герасимова. За його словами, через провал Росії у битві за Донбас начальника генштабу можуть прибрати "десь в тіні". Проте офіційного і гучного звільнення не буде, Путін не наважиться на це.