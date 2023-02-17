Чи є загроза масованого застосування авіації з боку Росії і які можуть бути наслідки: аналіз ISW

Російські війська збільшують використання своїх військово-повітряних сил в Україні. Однак аналітики кажуть, що навряд чи ворог виділить значну кількість авіації для ведення бойових дій над територією, контрольованою Україною.

Про це мовиться у звіті фахівців американського Інституту вивчення війни. Ще 14 лютого розвідка країн-членів НАТО помітила, що Росія зосереджує літаки і вертольоти поблизу російсько-українського кордону.

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Аналітики припустили, що російські винищувачі можуть підтримати наземний наступ. Тим часом високопоставлений чиновник НАТО повідомив, що 80% російських повітряних сил залишаються недоторканими і що російські війська намагаються вивести з ладу українську протиповітряну оборону, готуючись до масштабної кампанії із завдання ударів.

Міністерство оборони Великої Британії повідомило 16 лютого, що кількість російських вильотів зросла за останній тиждень до рівня, який востаннє спостерігався влітку 2022 року, але зазначило, що російські сили не збільшили свою повітряну присутність в Україні, і оцінило, що російські сили навряд чи готуються до тривалої повітряної кампанії.

Чи вистачить Україні сил, аби протидіяти новому ракетному удару

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що чинні можливості української протиповітряної оборони не є достатніми для протидії новій хвилі повітряних атак, але заявив, що немає жодних ознак неминучої масованої російської повітряної атаки.

Остання масована атака України