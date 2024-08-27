Коли можливий новий потужний удар Росії по Україні: майор запасу сказав, від чого це залежить

Росія два дні поспіль завдавала по Україні масованих ударів. Загалом росіяни запустили по українських містах близько 300 повітряних засобів ураження.

Друга атака була передбачувана, сказав 24 Каналу ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Він припустив, коли можливий новий російський обстріл.

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Теоретично можливо

Від моменту останнього масованого обстрілу росіяни встигли виготовити приблизно 150 ракет. Під час обстрілу 26 серпня ворог запустив по Україні 127 ракет, тож було прогнозовано, що ворог здійснить другу хвилю масованої атаки.

Очікувати зараз третю хвилю теоретично, можливо, але тільки в тому випадку, якщо росіяни залізуть у свій недоторканний запас,

– зазначив Гетьман.

Від запасів ракет, які Росія мала на початку повномасштабного вторгнення, залишилося близько 15%. Як зауважив майор запасу, найімовірніше, зараз третьої хвилі атаки не буде, але через місяць або півтора, коли росіяни виготовлять ще 100 – 150 ракет, можливий ще один потужний удар по енергетичних об'єктах. Приблизно наприкінці вересня – на початку жовтня.

Росіяни хочуть зробити повний блекаут, особливо напередодні зими,

– мовив ветеран російсько-української війни.

На його думку, російські загарбники прибережуть ракети на середину осені, щоб напередодні холодів завдати максимальної шкоди енергетиці.

Проте немає гарантії, що окупанти не використають свої ракетні запаси. Поки що росіяни не залазили в НЗ, але можна припустити, що Курська операція їх дуже розлютила й може бути третя хвиля.

"Якщо вони все ж таки використають ракети із запасу, то тоді в них буде доволі складна ситуація, адже не залишиться ракет на складах, а будуть тільки ті, що йдуть з виробництва", – додав Гетьман.