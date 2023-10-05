Ледве компенсують втрати: чи може Росія наростити потенціал для масштабного наступу

Світ закликає Україну розглядати варіанти довгого ведення війни з Росією, адже вони перелаштовують економіку на військові рейки. Проте для сусідньої країни не так легко укомплектовувати армію, як здається.

Росія ледь зводить кінці з кінцями, намагаючись поповнити втрати на війні. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що в майбутньому легше не стане.

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Відповідь очевидна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що в найближчі кілька років не варто очікувати від Росії якихось "дружніх кроків". Розглядати її потрібно виключно як реальну загрозу.

При цьому є величезні сумніви, що оборонний комплекс країни-агресорки буде здатен забезпечити новий масштабний наступ найближчим часом.

Це одразу ні. Вони на це просто не здатні. Їм зараз ледь-ледь вистачає сил, щоб хоч якось компенсувати ті втрати, яких вони зазнають. При чому по кожній номенклатурі: танки, ББМ, артилерія. Вони не те що компенсують. У них виникає дефіцит,

– наголосив Олександр Коваленко.

Тож наростити потенціал, себто не просто компенсувати втрати, а й збільшити спроможності, російський ВПК просто не зможе. Так само як і не вдасться Росії формувати нові підрозділи чи з'єднання.

Як наслідок – великого "епічного" наступу окупанти вже не проведуть.

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В них самі по собі можливості військово-промислового комплексу знижуються. Багато хто з цим може не погодитись, тому що вони спостерігають за тим, що відбувається на поверхні. Але якщо аналізувати внутрішньо, то у них немає жодного підрозділу, який має повну штатну комплектацію. В них тотальний дефіцит,

– підкреслив військовий оглядач.

Іноді дефіцит сягає 70% від штатної комплектації, наприклад, від штатної комплектації ББМ. Мовиться про виробництво БТР, БМП, БМТ. Не рятує країну-агресорку навіть постійне розконсервування техніки з СРСР.

"Така ж ситуація з артилерією – вони власним виробництвом не компенсують втрати артилерії. Вони компенсують, та й те "в мінус", те, що знімають з консервації", – пояснив Коваленко.

Виробництво танків у Росії мінімальне, до того ж в більшості – це ремонтні бази, а також модернізація. Проблем із комплектацією в окупантів чимало, тож говорити про підготовку до масштабного наступу – смішно.

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