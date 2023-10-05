Ледве компенсують втрати: чи може Росія наростити потенціал для масштабного наступу
Світ закликає Україну розглядати варіанти довгого ведення війни з Росією, адже вони перелаштовують економіку на військові рейки. Проте для сусідньої країни не так легко укомплектовувати армію, як здається.
Росія ледь зводить кінці з кінцями, намагаючись поповнити втрати на війні. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що в майбутньому легше не стане.
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Відповідь очевидна
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що в найближчі кілька років не варто очікувати від Росії якихось "дружніх кроків". Розглядати її потрібно виключно як реальну загрозу.
При цьому є величезні сумніви, що оборонний комплекс країни-агресорки буде здатен забезпечити новий масштабний наступ найближчим часом.
Це одразу ні. Вони на це просто не здатні. Їм зараз ледь-ледь вистачає сил, щоб хоч якось компенсувати ті втрати, яких вони зазнають. При чому по кожній номенклатурі: танки, ББМ, артилерія. Вони не те що компенсують. У них виникає дефіцит,
– наголосив Олександр Коваленко.
Тож наростити потенціал, себто не просто компенсувати втрати, а й збільшити спроможності, російський ВПК просто не зможе. Так само як і не вдасться Росії формувати нові підрозділи чи з'єднання.
Як наслідок – великого "епічного" наступу окупанти вже не проведуть.
Олександр Коваленко про можливість великого наступу Росії: дивіться відео
Російський ВПК дихає на ладан
В них самі по собі можливості військово-промислового комплексу знижуються. Багато хто з цим може не погодитись, тому що вони спостерігають за тим, що відбувається на поверхні. Але якщо аналізувати внутрішньо, то у них немає жодного підрозділу, який має повну штатну комплектацію. В них тотальний дефіцит,
– підкреслив військовий оглядач.
Іноді дефіцит сягає 70% від штатної комплектації, наприклад, від штатної комплектації ББМ. Мовиться про виробництво БТР, БМП, БМТ. Не рятує країну-агресорку навіть постійне розконсервування техніки з СРСР.
"Така ж ситуація з артилерією – вони власним виробництвом не компенсують втрати артилерії. Вони компенсують, та й те "в мінус", те, що знімають з консервації", – пояснив Коваленко.
Виробництво танків у Росії мінімальне, до того ж в більшості – це ремонтні бази, а також модернізація. Проблем із комплектацією в окупантів чимало, тож говорити про підготовку до масштабного наступу – смішно.
Росіяни втрачають техніку: що відомо
- Проти ночі 4 жовтня у Бєлгороді пролунало близько 20 вибухів. Як згодом повідомили джерела 24 Каналу в СБУ, українські дрони здійснили атаку на комплекс ППО С-400 "Тріумф". Нагадаємо, що вночі 14 вересня С-400 було також знищено у Євпаторії. Додамо, що ці установки коштують близько 1,2 мільярда доларів.
- За вересень ЗСУ вдалось знищити найбільшу кількість артилерійських систем та автотранспорту. Мовиться про 947 та 874 одиниці відповідно. Це вказує на те, що якісна складова російської артилерії зменшується. Крім того, усі дороги, якими окупанти здійснюють логістику – під вогневим контролем ЗСУ.
- Зауважимо, що іноді росіяни допомагають нам, і самі докладаються до знищення власної техніки. Наприклад, наприкінці вересня біля тимчасово окупованого Токмака російська ППО збила також російський Су-35. Це найсучасніші літаки Росії, тож їхня втрата є добре відчутною.