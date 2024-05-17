Наступник Шойгу матиме 2 головних завдання від Путіна, – Подоляк

У Росії замість Сєргєя Шойгу новим міністром оборони став економіст Андрєй Бєлоусов. Таке призначення виглядає досить дивним, адже Бєлоусов ніяк не пов'язаний з військовою обороною. Але саме за допомогою Бєлоусова Владімір Путін хоче себе убезпечити.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що міністерство оборони виглядати навряд чи виглядатиме набагато ефективніше з приходом Андрєя Бєлоусова. Економіка Росії у 2024 році все більше відстає в технологічному сенсі та залежна сама від своїх же ресурсів.

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Михайло Подоляк виділяє два головних завдання Бєлоусова: перше – індекс корупції має бути менше, тобто генералів-доларових мультимільйонерів має бути в Росії менше, як здається Путіну, а це неможливо. Друге – це убезпечити Путіна від змови генералів.

Коли був заколот вагнерівців, Путін зрозумів, що Сєргєй Шойгу настільки непопулярний серед армійців, що не зможе забезпечити військовий захист Путіна, якщо й надалі будуть виникати подібні замахи.

23 червня 2023 року глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин оголосив демарш проти російського військового керівництва і міністра оборони Сєргєя Шойгу. Формальним приводом Пригожин назвав ракетний удар, який нібито Росія завдала по тиловому табору найманців, що призвело до численних жертв. Заколот закінчився так само швидко, як і почався.

Михайло Подоляк зауважив, що під час цього заколоту виникали різні розмови, що хтось із генералів може підтримати Пригожина. І тоді Путін усвідомив: якщо генерали будуть розуміти, що все йде фатально, вони можуть домовитись і виставити претензії Путіну.

А Путін не хоче, щоб через міноборони йому виставляли претензії. Для того, щоб себе убезпечити, він хоче взяти під контроль можливість фінансування армії – побудувати залежність генералів від Бєлоусова, щоб вони все отримували через посередника на прізвище Бєлоусов, а не через посередника на прізвище Шойгу,

– наголосив радник голови Офісу президента України.

Він додав, що Бєлоусов працює у сфері економіки вже 30 років і за цей час не мав жодних результатів, а тепер раптом приходить у міноборони. У свій час він виконував функції виконувача обов'язків прем'єр-міністра Росії.

Це людина з конкретним бекграундом, у якому немає жодних успіхів. Він ніколи не вважався креатором-економістом, однак всі говорять, що зараз буде зовсім інша економіка в мінобороні,

– сказав Подоляк.

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