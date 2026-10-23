Замість територій – газ: США вигадали новий мирний план щодо України – The Economist

США підготували новий план мирної угоди між Україною і Росією. Він містить поступки для Кремля, щоправда, не територіальні.

The Economist дізнався основні положення останніх пропозицій від США.

Який мирний план пропонують США?

Новий план передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі.

Росія натомість отримає можливість укладати бізнес-угоди зі США, домагатися послаблення санкцій і відновлення повноцінних політичних відносин із Заходом.

Україні обіцяють пакет інвестицій і членство в ЄС в обмін на відмову від вступу до НАТО.

Новою поступкою, яку пропонують Путіну, може стати відновлення постачання російського газу до Європи. Це постачання планували повністю припинити до кінця року.

Також обговорюють відновлення роботи газопроводу "Північний потік".

Однак США не можуть самостійно запропонувати такі умови, а відновлення постачання суперечило б законодавству ЄС.

До того ж Росія, схоже, не налаштована на мир і готується до найруйнівнішої зимової кампанії від початку війни.

Найімовірніше, Кремль затягуватиме переговори, водночас намагаючись домогтися негайного послаблення санкцій.

Українські переговорники побоюються, що американські представники просуватимуть вигідні для себе бізнес-угоди ще до завершення війни.

Як пояснив один з українських чиновників, американці можуть міркувати так: "Навіщо чекати й марнувати час? Час – це гроші".

Що цьому передувало?

20 жовтня в Осло відбулися переговори між делегаціями України і США. У них узяв участь особисто президент Зеленський.

21 жовтня спецпредставник США Стів Віткофф вирушив на зустріч з Путіним до Санкт-Петербурга.

За підсумками цих візитів сторони домовилися відновити тристоронні переговори за участю України, Росії та США. Нова зустріч може відбутися в Абу-Дабі в першій половині листопада.

Володимир Зеленський раніше заявив про готовність до мирної угоди, яка передбачатиме фіксацію нинішньої лінії фронту.