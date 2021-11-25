Новий напад на Україну занадто дорого коштуватиме Росії, – Кулеба

Безпекова ситуація вздовж державного кордону України й на тимчасово окупованих територіях залишається напруженою. В українському МЗС прокоментували агресивні дії Росії.

Під час брифінгу 25 листопада очільник відомства Дмитро Кулеба пояснив, у чому зараз полягає завдання українських дипломатів. Головна мета – стримати Росію під подальших агресивних дій.

Цікаво Це відбудеться, – Кулеба пояснив, коли Україна вступить до НАТО

Який сигнал Україна подає Росії

Кулеба запевнив, що МЗС працює майже цілодобово, аби зберегти та посилити міжнародну підтримку України, насамперед – у питаннях військової та безпекової співпраці. Водночас у Росії мають чітко зрозуміти, яких політичних, економічних та людських втрат зазнає їхня країна, якщо розпочне новий етап агресії проти України.

Крім цього, міністр закордонних справ також пояснив, що як складові єдиної агресивної політики Москви проти України потрібно розглядати:

скупчення російських військ біля кордону;

інтенсивна аеророзвідка;

погрози Україні від російських чиновників різних рівнів;

свідоме блокування Росією роботи нормандського формату та ТКГ.

Що повинен зрозуміти Путін

Урядовець зазначив, що Україна виступає за комплексний пакет протидії агресивним намірам Кремля. Він включає політичне та економічне стримування Росії, а також військову допомогу Україні. При цьому, підкреслив посадовець, Україна не намагається зрозуміти, що у голові Путіна. Мовляв, це – невдячна справа.

Ми працюємо над тим, щоб у ній (голові Путіна – 24 канал) з'явилось чітке розуміння: новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати, тому не варто цього робити,

– заявив Кулеба.

Попередні заяви Кулеби