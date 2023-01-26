Данілов припустив, на яких напрямках Росія може піти в наступ

Росіяни можуть піти у новий наступ у кінці лютого – березні. Небезпечними є Донецький та Луганський напрямки, оскільки загарбники прагнуть завершити окупацію цих областей.

Станом на сьогодні на Донецький та Луганський напрямки окупанти стягнули 374 своїх батальйони. Про це 24 Каналу секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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Де загарбники можуть піти у наступ

Загарбники стягнули на ці напрямки все, що мали. Однак у них нічого не виходить, Збройні Сили України продовжують відважно боронити нашу землю.

Відповідно розуміємо, що крім цього напрямку є ще Запорізький, де вони крайні тижні кожного дня здійснюють спроби, умовно кажучи, дивитися, де у нас є слабкі місця. Де вони рухатимуться далі – залежить від багатьох факторів,

– повідомив секретар РНБО.

Утім, сьогодні окупаційне військо продовжує виснажуватися. За словами Данілова, втрати ворога лише на Донецькому на Луганському напрямках перевищують наші втрати у 7,4 раза.

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