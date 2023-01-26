Данілов припустив, на яких напрямках Росія може піти в наступ
Росіяни можуть піти у новий наступ у кінці лютого – березні. Небезпечними є Донецький та Луганський напрямки, оскільки загарбники прагнуть завершити окупацію цих областей.
Станом на сьогодні на Донецький та Луганський напрямки окупанти стягнули 374 своїх батальйони. Про це 24 Каналу секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
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Де загарбники можуть піти у наступ
Загарбники стягнули на ці напрямки все, що мали. Однак у них нічого не виходить, Збройні Сили України продовжують відважно боронити нашу землю.
Відповідно розуміємо, що крім цього напрямку є ще Запорізький, де вони крайні тижні кожного дня здійснюють спроби, умовно кажучи, дивитися, де у нас є слабкі місця. Де вони рухатимуться далі – залежить від багатьох факторів,
– повідомив секретар РНБО.
Утім, сьогодні окупаційне військо продовжує виснажуватися. За словами Данілова, втрати ворога лише на Донецькому на Луганському напрямках перевищують наші втрати у 7,4 раза.
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Росія готує новий наступ: що відомо
- В американському Інституті вивчення війни припускають 3 варіанти дій російської армії у 2023 році. Це – або масштабна атака з Луганської області, або зосередження на обороні захоплених територій, або ж наступ з Білорусі. Останній варіант – малоймовірний.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман переконаний, що російські окупанти спробують сісти в стратегічну оборону, щоб повністю втримати раніше захоплені території України.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наступ росіян можна чекати з будь-якого боку. Не виключено, що загарбники спробують здійснити масштабну атаку на Півдні чи Сході.
- Водночас полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що на деяких напрямках росіяни вже проводять підготовчі роботи до ймовірного весняного наступу. Ба більше, на деяких напрямках вони вже потрохи починають його.
- Військовий експерт Олег Жданов зауважив, якщо загарбники почнуть нове вторгнення, то діятимуть за сценарієм, який вони намагалися реалізувати на початку повномасштабної війни. За його словами, у такому разі це будуть такі самі колони, які будуть вдиратися через кордон.