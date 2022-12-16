Є одна можливість: оглядач назвав єдину умову нового наступу Росії на Київ

Росія може готуватися до нового наступу в лютому, зокрема окупанти можуть спробувати знову піти на Київ. Для цього загарбникам треба буде виконати одну умову.

А пов'язана вона насамперед з нашим північним сусідом – Білоруссю. Про це 24 каналу розповів політичний оглядач Армен Чибухчян.

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Яка умова є для повторного наступу Росії

Так, повторний наступ на Київ можливий за умови, якщо російському диктатору Владіміру Путіну вдасться переконати Білорусь безпосередньо вступити у війну проти України. І водночас змусити Алєксандра Лукашенка зібрати боєздатне 50 – 100-тисячне військо білорусів.

Можливо тоді він наважиться (на повторний наступ на Київ – 24 канал),

– припустив політичний оглядач.

Якщо ж очільник Кремля наважиться на цей крок без вступу Білорусі у війну, то це буде лиш авантюрою.

На думку Чибухчяна, найімовірніше, Росія зосереджуватиме свої сили на Сході на Півдні України, щоб бодай утримати ті території, які вже захопила – частину Херсонщини, Запорізьку область та Донбас.

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Якщо США передадуть нам Patriot, значить є обнадійлива інформація

Останнім часом з'являються розмови, що українські військові, ймовірно, навчатимуться застосовувати ЗРК Patriot в Німеччині. Це свідчить про те, що процес розпочався й коли наші бійці навчаться користуватися системою ППО, тоді й буде оголошено про передачу цих зенітно-ракетних комплексів.

Чибухчян зауважив, що Patriot мають дуже символічне значення і якщо американці говорять про передачу цього озброєння, то буде не лише воно. Американська розвідка перед передачею системи ППО має проінформувати керівництво країни щодо реальної ситуації на фронті, щоб США були певні, що з Patriot все буде в порядку й вони не потраплять до рук росіян.

"Це хороша новина й означає вона, що у розвідки є якась обнадійлива інформація. Це означає, що разом з Patriot вони передаватимуть озброєння, яке забезпечить Україні подальший успіх на фронті", – підкреслив політичний оглядач.

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