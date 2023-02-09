Кремль готує новий наступ в Україні: Столтенберг зробив заяву щодо зброї

Останніми тижнями все більше розмов про те, що Росія готується до повторного наступу напередодні річниці від початку широкомасштабної війни. Водночас Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Кремль не хоче миру, та зробив заяву стосовно зброї для України.

У багатьох західних виданнях, зокрема в Foreign Policy, пишуть про те, що окупанти можуть розпочати новий наступ найближчим днями. На фоні цих новин 8 лютого на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном Столтенберг констатував, що світ буде продовжувати допомагати Україні озброєнням.

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Путіну не потрібен мир

За словами Столтенберга, уже очевидно, що Москва готується до нового наступу. Тому й Україні вкрай необхідне озброєння.

Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну зброєю, яку вона потребує. Це необхідно для того, щоб вона повернула собі територію та функціонувала як суверенна, незалежна держава,

– сказав він.

Окрім того, генсек Північноатлантичного альянсу опублікував згодом кадр, на якому він разом з главою Пентагону Ллойдом Остіном, держсекретарем США Ентоні Блінкеном та радником президента Сполучних Штатів Джейком Салліваном.



Спільна пресконференція Столтенберга з високопосадовцями США / Фото з твітера генсека НАТО

Окрім того, зауважимо, що у підписі до світлини Столтенберг подякував США за лідерство в об'єднанні світу в такий критичний момент.

"Говорити про новий наступ не коректно"