Росія хоче розпочати новий наступ найближчими тижнями: в ISW проаналізували, чи можливі прориви

Росіяни стверджують, що їхні війська готуються розпочати новий наступ найближчими тижнями. Аналітики з Інституту вивчення війни розрахували, чи мають шанс окупанти на прорив.

Інститут вивчення війни проаналізував повідомлення від "російських джерел", які стверджують, що окупанти готуються піти в наступ, як тільки земля на сході та півдні України замерзне.

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Невже росіяни хочуть йти у наступ: що про це відомо

Російський літературний критик та альтернативний історик Сєргєй Переслєгін заявив 12 січня, що російські війська нібито почнуть широкомасштабний наступ на Україну десь між 12 січня і 2 лютого – після того, як земля замерзне.

Переслєгін написав це з турботою до окупантів. Мовляв, їм слід турбуватися про те, що Кремль почне наступ у невідповідний час або допустить ті ж "помилки", які здійснила Україна під час контрнаступу 2023 року.

Він також висловив хвилювання, що в Росії недостатньо сил для "очікуваного широкомасштабного наступу".

Ще один відомий російський блогер заявив, що кількість російських військовослужбовців на лінії фронту дозволяє їм проводити локальні тактичні маневри, але навряд чи сприятиме значним в оперативному відношенні "проривам".

12 січня вже інший "військовий блогер" заявив, що морозні погодні умови унеможливлюють наземні операції та просування на північ від Вербового на Запоріжжі.

У Південному оперативному командуванні України раніше повідомляли, що російська авіація не може діяти на півдні України через морозні погодні умови. Тим часом колишній глава Роскосмосу Дмітрій Рогозін 14 січня бідкався, що лінія фронту на заході Запорізької області "гуде, як бджолиний вулик" через велику кількість українських безпілотників.

Окупант стверджує, що українські сили використовують по пів дюжини дронів для завдання ударів по кожній цінній меті на заході Запорізької області. Він зізнався, що інтенсивне використання дронів українцями ускладнює ротацію російського персоналу.

Що думають про можливий наступ окупантів в Інституті вивчення війни

Аналітики ISW підрахували, що низькі температури в Україні справді обмежують операції на фронті, однак замерзла земля створить сприятливішу місцевість для механізованих маневрових бойових дій.

Також вони вважають, що окупанти справді можуть активізувати локальні наступальні операції на Сході України, однак їм не вдасться зробити значний прорив.

ISW продовжує вважати, що російські війська, швидше за все, спробують підтримати чи активізувати локальні наступальні операції по всій східній Україні, намагаючись перехопити та утримати ініціативу незалежно від зимової погоди та умов місцевості. Однак ISW також вважає, що російські війська не зможуть зробити значний в оперативному плані прорив,

– мовиться в повідомленні.

Зазначимо, зовсім нещодавно видання The Telegraph заявило, що Росія буцімто готує повторний наступ на Харківщину, який може відбутися вже 15 січня.

Що кажуть в ЗСУ та ГУР про можливий наступ Росії на Харків