Жданов назвав 3 сценарії та напрямки нового великого наступу Росії

Росія може спробувати здійснити новий великий наступ на Україну. Розглядаються 3 можливі варіанти того, на яких напрямках можливий напад ворога взимку – навесні 2023 року.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що Путін поставив перед новим "командувачем війни" в Україні Герасимовим конкретне завдання.

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Найгірший сценарій нового наступу Росії

Жданов зазначив, що розглядаються 3 можливі варіанти нового великого наступу Росії взимку – навесні цього року. Перший і найгірший сценарій – це наступ із трьох боків.

Це на Запоріжжі, на Харків та на Київ із Білорусі,

– заявив військовий експерт.

Він уточнив, що можливий варіант, як із нападом на Київ, так і на Луцьк та Львів. Тобто розглядається також Захід України для відрізання постачань зброї із Заходу.

Другий та третій сценарії

Військовий експерт розповів, що, згідно із другим сценарієм, росіяни можуть піти в наступ на Харківському та Запорізькому напрямках. Тобто можливі такі великі кусачки для оточення ЗСУ.

І третій сценарій – це на одному з напрямків – Донецька або Луганська,

– сказав Жданов.

Він не виключає також, що це може бути й Запорізька область. І на одному з цих напрямків окупанти можуть спробувати здійснити наступальну операцію з метою захоплення Донеччини й Луганщини, а також буферної зони у прилеглих областях.

Жданов сказав, на яких 3 напрямках Росія може піти у новий великий наступ: дивіться відео

Які варіанти наступу Росії розглядають в ISW

Він зауважив, що аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають найбільш ймовірним варіант із наступом Росії в Луганській області. Найімовірніше, що це може бути від Луганщини, вздовж адміністративної межі Донецької області на Південь, аби остаточно захопити Донецьку область.

Це те завдання, яке поставлено зараз Путіним перед Герасимовим,

– заявив Жданов.

Також, за його словами, в ISW розглядають сценарій, за яким Росія готується до відбиття контрнаступу ЗСУ, щоб втримати ці території. Тобто мовиться про те, що наступу окупантів може не бути взагалі, а навпаки – буде контрнаступ з боку ЗСУ.

Водночас, на думку аналітиків, сценарій російського наступу на Північ є малоймовірним. Це пояснюється тим, що наразі немає необхідного угруповання військ у південній частині Білорусі.

Що відомо про загрозу нового наступу Росії

У Росії на регулярній основі відбуваються кадрові зміни серед вищого військового керівництва. Причиною цього є, звісно ж, поразки на фронті. Представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що Герасимов отримав від Путіна дедлайн. Інакше його голова полетить слідом за Суровікіним.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що у Росії будуть спроби зробити "крайній ривок" на річницю повномасштабного вторгнення або ж вже у березні. Україна щодня готується до можливого наступу.

У ГУР зазначили, що Росія готується до тривалої війни. Там впроваджуються обмеження виїзду чоловіків призовного віку, розробляються спеціальні накази та розпорядження по всій вертикалі ФСБ, готується масова мобілізація.