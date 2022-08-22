Білий Дім виконує свої зобов'язання, – Жданов пояснив, чим важливий новий пакет зброї від США
США нададуть Україні новий пакет оборонної підтримки Україні на суму 775 мільйонів доларів. Він включатиме боєприпаси для HIMARS, десятки тисяч артилерійських снарядів, а також багато іншого. Чим новий пакет зброї важливий – читайте у статті.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що Білий дім виконує свої зобов'язання, які він анонсував раніше.
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За його словами, головне питання – щоб у нас не закінчувалися боєприпаси. І це вже другий пакет допомоги, який містить в основному боєприпаси.
"Ракети AGM-88 HARM були і в попередньому пакеті допомоги від США. Ми їх вже застосовували на Півдні України, зокрема на Херсонському напрямку, завдяки чому ми "прорідили" ворожі ППО і прожовжумо їх знищувати за допомогою цих ракет", – сказав Жданов.
Він наголосив, що ЗСУ адаптували наші МІГ-29 до того, щоб вони могли нести і пускати ці ракети.
А найголовніше в цьому пакеті допомоги перший пункт – боєприпаси до систем HIMARS, другий пункт не менш важливий – боєприпаси калібру 155-мм і передача нам ще одного дивізіону гармат L119. Це головні пункти
– зауважив Жданов.
Військовий експерт зазначив, що ракети AGM-88 HARM працюють виключно за радіолокаційними станціями.
"Як тільки ці станції вмикаються, їх засікають і вони стають ціллю для ракет. І навіть якщо ці станції вимикаються, ракети все одно йдуть до в точку, звідки було випромінювання РЛС", - пояснив він.
На думку Жданова, дальність пуску цієї ракети 150 кілометрів, і цю відстань вона долає за лічені секунди. "І збити її чи ухилитися фактично неможливо. В цьому особливітсь ракет AGM-88 HARM", – додав він.
Жданов про новий пакет допомоги від США та ситуацію на фронті: відео
Військова допомога від США: останні новини
- У США ухвалили рішення про надавання нового пакету оборонної підтримки Україні на суму 775 мільйонів доларів. За даними ЗМІ він включатиме боєприпаси для HIMARS, десятки тисяч артилерійських снарядів, а також багато іншого.
- Зокрема, це буде 36 тисяч артилерійських снарядів, додаткові гаубиці, протитанкові керовані ракети TOW та комплекси для них, 15 безпілотників Sky Eagle, мінно-стійкі транспортні засоби, 1 тисячу Javelin.
- Також зараз триває дискусія щодо постачання нових видів озброєнь Україні. Адже це може суттєво допомогти змінити ситуацію на полі бою. Зокрема, можуть надійти на озброєння армії України NASAMS – новітні ЗРК, які ефективні у протиповітряній обороні.
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