США готують пакет допомоги Україні на 500 мільйонів, який включає техніку для наступу, — Reuters

Сполучені Штати планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становитиме до 500 мільйонів доларів.

Про новий пакет допомоги мають оголосити 27 червня. Він підтверджує рішучість США допомогти Україні у боротьбі з Росією в той час, як Москва оговтується від бунту вагнерівців.

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США оголосять про новий пакет допомоги Україні

За словами двох американських посадовців, новий пакет допомоги включатиме наземну техніку, оскільки Україна переходить у контрнаступ. Очікують, що до нього увійдуть:

30 бойових машин "Бредлі",

25 бронетранспортерів "Страйкер".

Чиновники на умовах анонімності повідомили, що в рамках цього пакета допомоги Україна також отримає:

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),

протитанкову зброю, включаючи Javelin,

боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.

За їхніми словами, пакет ще допрацьовують і можуть змінити. Білий дім ще не відповів журналістам на прохання про коментар щодо цієї інформації.

Пакет профінансують з використанням президентських повноважень на скорочення, або PDA, які дозволяють американському лідерові передавати товари та послуги із запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайних ситуацій. Матеріали надходитимуть з надлишкових запасів Сполучених Штатів.

Цей пакет безпекової допомоги стане 41-м, схваленим Сполученими Штатами для України після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року. Загалом Вашингтон допоміг нашій державі на суму понад 40 мільярдів доларів.