Республіканці закликали Байдена негайно передати Україні танки та далекобійні боєприпаси
Джерело:Committee on Foreign Affairs
Представники обох партій парламенту США продовжують демонструвати підтримку нашій державі. Власне, республіканець Майкл Маккол звернувся до президента Джозефа Байдена з прохання надати нашій державі танки та далекобійні ракети.
Голова Комітету з питань закордонних справ Конгресу США та член Республіканської партії Майкл Маккол закликав владу США та Німеччини надати Україні потужні танки та ракети. До його заяви приєднався очільник Комітету з питань збройних сил Майк Роджерс. Відповідне звернення було опубліковано у середу, 18 січня.
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США та ФРН повинні бути більш рішучими
Власне, обоє високопоставлених чиновників закликали Байдена й Шольца наслідувати приклад британських та східноєвропейських союзників нашої держави, які уже передали Збройним Силам немалу кількість одиниць військової техніки та артилерії.
Настав час для урядів Байдена й Шольца наслідувати приклад наших британських та східноєвропейських союзників: танки Leopard-2, ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності мають бути передані без зволікань,
– йдеться в документі.
Водночас там зазначено, що затягування передачі Україні ЗРК Stinger та відмова від санкцій проти Nord Stream 2 не змогли запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Чиновники закцентували на тому, що тепер українці розплачуються своїми життями через довгу реакцію Заходу на прохання про допомогу.
Вашингтон не спішить надавати нашій державі танки Abrams
- Нещодавно американське видання Politiko опублікувало матеріал, у якому зазначило, що уже цієї п'ятниці – тобто 20 січня – у Білому домі можуть оголосити про надання чергового пакету військової допомоги нашій державі.
- Аналітики написали, що США можуть передати Збройним Силам бойові броньовані машини Stryker, ракети GLSDB, однак не факт, що – потужні танки М1 Abrams.
- Посилаючись на свої джерела у владі, у ЗМІ пояснили це тим, що американські посадовці остерігають того, що під час перевезення танків можуть виникнути певні проблеми. Водночас там припустили, що українські військові не знають, як обслуговувати та ремонтувати таку військову техніку.
- Слід також сказати, що ця новина з'явилась на фоні звістки про те, що Велика Британія надасть Києву бойові танки Challenger 2 у кількості 14 одиниць – або ж однієї ескадрильї.