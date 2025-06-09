Є відчуття, що Папа Лев XIV знає, як досягти справедливого миру в Україні, – релігієзнавиця

Новий Папа Римський закликає молитися за мир в Україні та звертає увагу на ситуацію у нашій країні. Ймовірно, у Лева XIV є розуміння, як досягнути не просто миру, а саме справедливого миру в Україні.

Таку думку 24 Каналу озвучила релігієзнавиця, докторка філософських наук Людмила Филипович. За її словами, позиція Папи Римського стійка та послідовна.

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"Папа може прорахувати наперед"

Людмила Филипович зазначила, що після обрання у Папи Римського постало дуже багато проблем. Україна – не основна для нього, однак присутня у його зверненнях та заявах. Лев XIV розуміє, що наша держава потерпає від агресії Росії. Його попередникам була притаманна пасивна позиція.

Є інша стратегія та інші форми миротворення. Коли ти бачиш це не просто як якесь ефемерне завдання, яке ти маєш у майбутньому розв'язати, а як дорожню карту, яка складається із конкретних кроків, відстаней, які ти маєш подолати. У мене таке враження, що у нинішнього Папи є уявлення, як можна досягнути не просто миру, а саме справедливого миру,

– вважає вона.

Релігієзнавиця припустила, що Лев XIV буде закликати Україну пробачити наших ворогів. Але водночас він буде підкреслювати, що рішення мають бути справедливими. Позиція Папи Римського стійка та послідовна. Змінити його ставлення, яке вже було висловлене у попередніх його зверненнях до України, буде дуже важко.

Він усю ситуацію бачить у вигляді певної системи, яка складається із тих чи інших елементів, які взаємодіють між собою. Я думаю, що зараз він дивиться на неї і може прорахувати наперед деякі ходи, які треба зробити і Україні, і Росії, а тим більше Ватикану,

– додала докторка філософських наук.

На її думку, наразі Лев XIV не зробив жодної помилки, за яку можна було б його критикувати. Це серйозний гравець у міжнародних відносинах.