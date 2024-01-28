США готують план підтримки України на 2024 рік, але повернення територій там немає, – WP

Сполучені Штати розробляють план підтримки України у війні на 2024 рік. Він націлений на оборону, а не на наступ. Зокрема, у ньому не передбачено масштабних наступальних операцій для звільнення окупованих українських територій.

Видання посилається на джерела і зазначає, що адміністрація американського очільника Джо Байдена "все ще переживає невдалий торішній контрнаступ України" і розробляє нову стратегію. Вона має змінити акцент із відвоювання території на відбиття нових наступів росіян.

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Довгострокові цілі нового плану США базуються на посиленні України – її військової сили, і економіки. І, як зазначає видання, це "різка зміна" порівняно з минулим роком.

Також США хочуть, щоб українські військові утримали свої позиції, а економіку країни "вивести її на стійкіший шлях",

– ідеться у статті.

Україні пропонують зосередитись на трьох цілях

Захід сподівається, що Київ у 2024 році не втратить більше території, ніж 1/5 площі, яка тимчасово окупована Росією зараз. Партнери хочуть, аби Київ зосередився на тактиці, в якій вони уже досягли успіху, зокрема це:

ведення вогню далекобійною зброєю, зокрема планують поставити Києву французькі ракети.

стримування Чорноморського флоту Росії для захисту морського транзиту з портів України;

"зв'язування" російських сил на окупованому півострові Крим ракетними ударами та диверсіями.

Також у WP цитують ще одне джерело – високопосадовця адміністрації Байдена, який підкреслив: що обрана США нова стратегія не означає, що українці будуть просто будувати оборонні лінії "і сидіти за ними" весь рік.

Все ще будуть наступи на невеликі міста та села, які мають мінімальну стратегічну ціль, а також здійснювати "запуски ракет і безпілотників" і здійснювати російські атаки на цивільну інфраструктуру.

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