Європа на низькому старті: від Трампа очікують найагресивнішої політики в США з часів Рузвельта

Видання Newsweek написало, що перші 100 днів правління Трампа характеризуватимуться агресивною політикою, якої США не бачили з часів президента Рузвельта. Перемога Трампа на виборах несе ризик того, що може бути інституційна й політична криза.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив політолог Олег Саакян, пояснивши, що це може статися внаслідок його кадрової політики, ухвалення рішень, які можуть суперечити нормативній базі США. Мовиться про незаконні накази або незаконне втручання в межах повноважень інших органів влади.

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Провокування напруги в Європі, антимігрантська політика в США

Період президентства Байдена характеризувався недостатньою рішучістю, але тоді була готовність до складних рішень, послідовності. На думку Саакяна, у випадку з Трампом обсяг рішучості буде безмежним, а от ухвалювати складні рішення – це точно не про нього і його команду.

Вони будуть діяти різко і в зовнішній, і у внутрішній політиці. Можна очікувати провокування напруження з Європою, яка на низькому старті з приводу того, що Трамп може розпочати торгівельні війни, висувати суперечливі ідеї щодо безпеки, які будуть розвалювати трансатлантичну єдність,

– зазначив Саакян.

Всередині США, як припустив політолог, буде жорстка антимігрантська політика, яка передбачатиме низку заходів.

Депортації, скасування дозволів на проживання, стіна на 2 метри вище, ніж планувалося раніше і завезення крокодилів з річки Ніл, щоб патрулювати кордон з Мексикою. Звісно, що я жартую, але всі "драконівські" заходи щодо цього ймовірніше будуть на столі у Трампа,

– спрогнозував Саакян.

Також в період президентства Трампа, на думку політолога, може бути проактивна політика щодо війн, які тривають у світі. З його слів, в Україну приїдуть з повним горщиком простих ідей, а Ізраїль вже напружився стосовно того, які його очікуватимуть ініціативи від 47-го президента США.

Чи, наприклад, розвідка може покласти на стіл Трампу доповідь про те, що Китай не готовий зараз до великої війни, але готується. На що Трамп, зі слів політолога, може поставити собі запитання, чому ж не спровокувати Пекін на це вже зараз, підвищивши ставки. Саакян вважає, що може бути низка криз по світу, які будуть провокуватися політикою Трампа.

Трамп – буревій, який знесе все зайве

Партійний символ республіканців – слон. Зі слів політолога, ще ніколи метафора їхнього символу не була такою близькою до реальності як зараз, коли слон потрапив у посудну крамницю і тепер все буде падати.

Зрештою, можливо, частина цього мала б впасти й Трамп – це такий буревій, який знесе все зайве. Але одночасно з цим він знесе й те, що є корисним,

– зауважив Саакян.

Політолог назвав Трампа "великим очищенням", бо, на його думку, буде вирок всім тим проблемам, які раніше ігнорувалися. Саакян спрогнозував, що Європі доведеться замислитись над власною безпекою.

"Зараз відбуватимуться зустрічі політиків, які намагатимуться шити "західний світ" без проактивної ролі США, бо вони були ключовим лідером, павучком всередині павутини. Зараз менші павучки намагатимуться працювати задля того, аби ця павутина існувала без ключового американського павука і витримала натиск, який очікується найближчим часом", – підсумував Саакян.