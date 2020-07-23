Нацбанк України оприлюднив нові прогнози щодо української економіки у 2020 році. У НБУ стверджують про падіння цього року на 6%, проте у наступні роки економіка повернеться до зростання.

Облікову ставку залишають на рівні 6%

Облікову ставку правління НБУ залишає без змін принаймні до кінця року – на рівні рекордних 6%. Про це мовиться у повідомленні пресслужби Нацбанку у фейсбуці.

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Це стримає зростання цін в умовах відновлення економіки в 2021 – 2022 роках. І водночас залишить достатній простір для подальшого зниження вартості кредитів до однознакового рівня,

– кажуть у НБУ.

У Нацбанку попереджають про помірне зростання цін в Україні. Інфляцію обіцяють в діапазоні – 5%.

Зверніть увагу! У НБУ зазначають, що на ціни впливатиме подорожчання енергоносіїв та поганий врожай фруктів у 2020 році.

У 2020 році падіння економіки – на 6%

Незважаючи на те, що через кризу українська економіка, згідно з прогнозами, цього року впаде на 6 %, у НБУ висловлюють оптимізм і обіцяють зростання у наступні роки вже на 4%.

Щодо цього прогнозу НБУ є ризики. Він буде під сумнівом, якщо пандемія коронавірусу довго триватиме та в Україні доведеться повернутись до жорсткого карантину.

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У НБУ нещодавно змінився очільник

Зазначимо, 16 липня, після відставки попереднього голови Якова Смолія, Нацбанк отримав нового очільника Кирила Шевченка. За нього проголосували 322 нардепів. Кандидатуру Шевченка до парламенту вніс президент Володимир Зеленський.



Шевченко має великий досвід роботи в банківській сфері, зокрема він 10 років працював у банку "Фінанси та Кредит", очолював Державну іпотечну установу, обіймав посаду виконувача обов'язків голови правління АБ "Укргазбанк" тощо.