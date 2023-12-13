Українська ППО впорається з усіма "Шахедами": чим небезпечні реактивні БпЛА

Іран наприкінці листопада представив новий реактивний безпілотник Shahed-238, який є модифікацією БпЛА Shahed-136. Росіяни самі вигадали й почали радіти тому, що нібито дрони з реактивними двигунами не встигатимуть збивати зенітні установки Gepard, на які Україна покладає великі сподівання.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, як Іран міг удосконалити свої безпілотники. Зазначимо, що наразі навіть немає жодної офіційної інформації, що Росія має Shahed-238.

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Сам розпадеться у повітрі

Зенітні установки Gepard збивають крилаті ракети, які летять з дозвуковою швидкістю. Як зауважив Світан, жоден іранський дрон до такої швидкості не розженеться.

"Шахеди" не витримають швидкості понад 500 кілометрів за годину. Крім того, згідно з законом аеродинаміки, на звукових швидкостях крило повинне бути набагато гостріше.

Подивіться на надзвукові винищувачі й побачите таке крило, а у "Шахеда" крило для дозвукових польотів, до того ж не швидкісних. Адже епюра розрахована для малої швидкості. Якщо такий дрон розігнати, то він просто розпадеться у повітрі,

– зазначив військовий експерт.

Двигун внутрішнього згорання у Shahed-136 дозволяє розігнати іранський дрон-камікадзе до 150 кілометрів за годину. До швидкості понад 200 кілометрів він може розігнатися хіба що під час падіння.

Ймовірно, на іранський дрон повісили повний турбореактивний двигун з дешевою турбіною, але навіть така модернізація не розжене жодний літальний апарат до швидкості понад 300-400 кілометрів за годину. Адже БпЛА потрібно буде у 3 – 4 рази більше палива,

– мовив Світан.

Він припустив, що в такому разі боєголовку зменшили приблизно в 5 разів. Створення такого монстра – це погіршення параметрів "Шахеда". Такий реактивний безпілотник пролітатиме значно меншу відстань, адже гасу в нього багато не наллєш.

Дрон буде гучніший на великих частотах. Можливо, в 1,5 раза буде швидший, але для Gepard це не проблема.

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