У Новий рік біля України на бойовому посту перебуватиме 2 000 російських військових

У ніч проти 1 січня поблизу кордонів України чергуватимуть майже 2 000 російських військових. Їх залишать "на бойовому посту у частинах та з'єднаннях".

Військові чергуватимуть у Курській, Воронезькій, Білгородській, Смоленській, Брянській та Московській областях. Більшість із них межують з Україною.

Раніше Росія анонсувала будівництво нового військового полігону в Криму​

Хто чергуватиме на посту в ніч проти Нового року

У міністерстві оборони Росії уточнили, що на бойове чергування викликали фахівців танкових, мотострілецьких, артилерійських, ракетних, інженерних, радіотехнічних, а також тилових підрозділів. Їм наказали слідкувати за безпекою. Натомість військовим зенітно-ракетних підрозділів та спеціалістам РЕБ доручили охорону території.

Особливу увагу росіяни приділять "недопущенню диверсій" у парках бойових машин, складах, арсеналах, вузлах зв'язку та пунктах управління армії.

Військовим, яких відправили чергувати на бойовому посту, влаштують "справжнє свято" у ніч проти 1 січня. Вони, наприклад, отримають страви до новорічного столу та подарунки від командирів своїх підрозділів.

Що у РНБО кажуть про ситуацію біля кордонів України

Напередодні відбулося засідання Ради нацбезпеки та оборони України. Там, зокрема, обговорити ситуацію на кордонах. Олексій Данілов підтвердив, що там фіксують збільшення кількості російських військових. Проте запевнив, що про загрозу нового вторгнення наразі не мовиться.

За словами Данілова, на масштабне вторгнення Росія наразі не здатна – принаймні фізично. Адже це б потребувало певного часу на підготовку. Тому в РНБО поки не бачать підстав для надзвичайного чи воєнного стану. Посадовець закликав українців спокійно відпочивати та відзначати зимові свята.

Данілов висловився про російську агресію: дивіться відео 24 каналу