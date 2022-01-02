На Новий рік у Франції спалили майже 900 автомобілів

Святкувати Новий рік можна по-різному. Наприклад, у Франції палили автомобілі.

Схоже, там виникає така щорічна традиція – нищити транспортні засоби у новорічну ніч. 2022 зустріли спаленням 874 автівок.

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Нехороша традиція: у Франції знову у новорічну ніч палили авто

Усе почалося після заворушень 2005 року, спровокованих загибеллю від рук поліції двох підлітків північноафриканського походження.

Днями й ночами французи протестували та палили автомобілі майже два місяці у кінці року.

Схожа ситуація склалася й у 2007. Відтоді під кінець року у країні "традиційно" палять авто.

От і під час святкування Нового 2022 року у Франції підпалили 874 автомобілі.

у поліції вбачають у цьому навіть деякий позитив. Мовляв, ця цифра – значно менша за аналогічний показник 2019 року. А все завдяки тому, що у новорічну ніч працювали 95 тисяч поліцейських, жандармів та пожежників.



Спалених у новорічну ніч авто у Франції нарахували 874 / Фото AFP

Кінець грудня відзначився заворушеннями і в інших країнах:

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