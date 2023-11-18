Новий світовий рекорд: снайпер СБУ знищив окупанта з дистанції у 3,8 кілометра

Снайпер СБУ встановив новий світовий рекорд. Він знищив російського окупанта з дистанції у 3,8 кілометра. У мережі опублікували відео.

Пресслужба СБУ у коментарі 24 Каналу розкрила деталі. Мовиться, що снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу.

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Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів. Попередній рекорд становив 3540 метрів,

– мовиться у повідомленні.

Снайпер СБУ встановив новий світовий рекорд: дивіться відео

Наголошують, що цей постріл герой здійснив з української гвинтівки "Володар Обрію".

"Снайпери СБУ змінюють правила світового снайпінгу, демонструючи вміння ефективно працювати на фантастичних дистанціях", – мовиться у повідомленні.

Що відомо про втрати окупантів в Україні

Російські окупанти зазнають в Україні колосальних втрат. Сили оборони повідомили, що у штурмових загонах Росії залишилося 10 – 15% особового складу.

Наші воїни відбили 23 атаки. Загони "Шторм" і "Шторм-Z", які ворог кидає найпершими, зазнають дуже значних втрат. У деяких з них залишилося близько 10 – 15% від початкової кількості особового складу. Але російське командування продовжує спроби формування нових подібних підрозділів. За великим рахунком – це майбутні смертники,

– мовиться у повідомленні.

Станом на 18 листопада 2023 року Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 317 380 окупантів. Російським окупантам не вдасться реалізувати жодних своїх планів. Ворогу доведеться відповісти на все. Зокрема, за кожен удар по території України.

Володимир Зеленський розповів, що чим ближче до зими, тим більше російські окупанти намагатимуться атакувати територію України. Однак всі задуми ворога – приречені на провал. Українські захисники йдуть вперед, звільняючи українські землі. Ворог не має жодного майбутнього на тимчасово окупованих територіях України.