Новий уряд Німеччини формуватимуть без партії Меркель

Новий уряд Німеччини формуватимуть без партії Ангели Меркель та Арміна Лашета. Соціал-демократи покликали в коаліцію "Зелених" та "Вільну демократичну партію".

Про це заявив лідер СДПН Олаф Шольц. Саме його політсила тріумфувала на виборах з результатом 25%.

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Шольц покликав у коаліцію "Зелених" і ВДП

На думку політика, Християнсько-демократичний союз вже отримав сигнал невдоволення від виборців, отож в уряді перебувати не повинен.

Вони (виборці – 24 канал) надали мандат на формування уряду нам, вони посилили позиції трьох партій: СДПН, "Зелених" і " Вільної демократичної партії" – саме ці партії мають очолити наступний уряд,

– сказав Шольц.

Разом ці три політичних сили здобудуть 416 мандатів з 735.

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Зазначимо, що під час голосування 26 вересня, партія Меркель отримала найнижчу для себе підтримку виборців. Попри це, лідер ХДС/ХСС уже висловив бажання формувати уряді та створювати коаліцію. Про аналогічну готовність заявив і очільник соціал-демократів Олаф Шольц.

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Результати виборів в Німеччині: Соціал-демократична партія – 25,7%; Християнсько-демократичний союз – 18,9%; "Зелені" – 14,8%; "Вільна демократична партія" – 11,5%; "Альтернатива для Німеччини" – 10,3%; Християнський соціальний союз – 5,2%; "Партія лівих" – 4,9%.