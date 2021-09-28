Новий уряд Німеччини не буде антиукраїнським, – Кулеба
Джерело:Телеканал "Дом"
У Німеччині минули парламентські вибори. Партія Ангели Меркель зазнала поразки, тому влада, найімовірніше, кардинально зміниться. Однак Україні не варто хвилюватись.
Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він вважає, що новий уряд в Німеччині не буде антиукраїнським.
До теми Байден стане сміливішим, – Піонтковський про результати виборів у Німеччині
Що це означає
"Німеччина відрізняється спадковою зовнішньою політикою. Якщо нормандський саміт відбудеться ще за участю Ангели Меркель, то рішення і зобов'язання, які будуть прийняті німецькою стороною, залишаться актуальними і для нового уряду країни", – вважає Кулеба.
За його словами, новий німецький уряд буде дуже прагматичний.
Він не буде антиукраїнським. Насамперед він займатиметься внутрішніми німецькими питаннями,
– запевнив міністр.
Кулеба також зауважив, що найважливішим є те, якою буде коаліційна угода. Однак на принципові зміни Кулеба не очікує.
Вибори у Німеччині: результати
- Вибори тривали 26 вересня.
- Попередньо відомо, що перемогла Соціал-демократична партія Німеччини. Політсила набрала 25,7% голосів.
- За нею одразу ж Християнсько-демократичний союз – його підтримали 18,9% виборців.
- Попри поразку, партія Ангели Меркель не втрачає надії створити свою коаліцію. Водночас соціал-демократи нібито відмовляються об'єднуватися із партією Меркель.