Новий уряд Німеччини не буде антиукраїнським, – Кулеба

У Німеччині минули парламентські вибори. Партія Ангели Меркель зазнала поразки, тому влада, найімовірніше, кардинально зміниться. Однак Україні не варто хвилюватись.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він вважає, що новий уряд в Німеччині не буде антиукраїнським.

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Що це означає

"Німеччина відрізняється спадковою зовнішньою політикою. Якщо нормандський саміт відбудеться ще за участю Ангели Меркель, то рішення і зобов'язання, які будуть прийняті німецькою стороною, залишаться актуальними і для нового уряду країни", – вважає Кулеба.

За його словами, новий німецький уряд буде дуже прагматичний.

Він не буде антиукраїнським. Насамперед він займатиметься внутрішніми німецькими питаннями,

– запевнив міністр.

Кулеба також зауважив, що найважливішим є те, якою буде коаліційна угода. Однак на принципові зміни Кулеба не очікує.

Вибори у Німеччині: результати