Настає переломна фаза війни: Світан спрогнозував велику атаку ЗСУ з новим озброєнням

Сполучені Штати Америки анонсували новий пакет військової допомоги для України. Він став одним із найбільших за весь час, але найважливіше – те, що він включає практично лише наступальне озброєння.

З цього можна зробити висновок, що партнери передають нам озброєння для виконання великої масованої атаки. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Назріває велика атака по росіянах

Він припустив, що, скоріш за все, це буде атака на відрізання кримсько-херсонського угруповання від російського постачання. Тобто перерізання сухопутного коридора до Криму.

Там дуже добре це видно. Там не тільки Patriot, а й HARM, керовані бомби, десятки тисяч снарядів до "Градів". Тобто вводять дуже багато наступального озброєння, особливо боєприпасів,

– наголосив Світан.

За його словами, це вказує на те, що Україну все-таки забезпечують наступальним озброєнням, а зараз саме та фаза війни, яка є переломною для ходу всіх бойових дій. Адже вихід на Азовське море, відсікання і переведення в режим оперативного котла російських угруповань у Криму та на Херсонщині стане практично розгромом російської армії.

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Такий розгром, своєю чергою, приведе до певних потрясінь у Росії – не лише в армії, а й в суспільстві та політикумі. Саме тому, скоріш за все, саме такі кроки обговорювали президенти Байден і Зеленський на зустрічі у Вашингтоні.

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