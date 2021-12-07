Новий віцеканцлер Німеччини допустив використання "Північного потоку-2" для стримування Росії

Майбутній віцеканцлер Німеччини Роберт Габек нагадав, що "Північний потік-2" ще не сертифікований. За його словами, "політичне обговорення" газогону відбудеться на тлі стягування Росією військ до кордонів України.

Міністр економіки та клімату зазначив, що перегляд відповідності газогону до вимог як європейських, так і німецьких, триває. Про це він повідомив 7 грудня після підписання коаліційного договору.

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У цей період, поки продовжуватиметься перевірка, ми обов'язково знову поговоримо політично про те, як можна поєднати зовнішньополітичну ситуацію в Україні та європейську можливість діяти для деескалації,

– сказав Роберт Габек.

Сертифікація "Північного потоку-2"

Перш ніж запуститися, російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета.

Ці документи – пакет законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.

"Нафтогаз" 18 жовтня подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2". Німецький регулятор BNetzA 15 листопада схвалив участь української компанії у процедурі.