Перелік осіб, які мають право на відстрочку, зменшиться: що змінює новий закон про мобілізацію

В Україні намагаються удосконалити мобілізаційний процес. Новий законопроєкт про мобілізацію має на мені зробити призов справедливим. Відтак, передбачено зміни, які мають виключити корупційну складову під час отримання відстрочки.

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів про те, як саме зміниться перелік громадян, які мають право на відстрочку від служби.

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Які важливі моменти врахують

Зокрема, у Раді хочуть "перекрити лазівку", якою часто користуються ухилянти, коли доглядачами людини з інвалідністю оформляють відразу кількох осіб.

В новому законопроєкті прописано, що в особи з інвалідністю І та ІІ групи має бути лише один доглядач – член сім'ї першого ступеню споріднення.

Крім того, відповідно по положень нового законопроєкту, право на відстрочку втратять батьки 3-х і більше неповнолітніх дітей, якщо у них є заборгованість по сплаті аліментів.

А особам з інвалідністю доведеться пройти медичний переогляд.

Зауважте. У першому варіанті законопроєкту, що був поданий у ВР, пропонувалося звільнити від призову лише осіб з інвалідністю І та ІІ групи. Але у новій редакції цю

Проте військовозобов'язані, що отримали інвалідність II та III групи з початку повномасштабної війни повинні будуть пройти переогляд для підтвердження стану здоров'я (крім тих, хто отримав групу інвалідності внаслідок захисту держави).

За словами Веніславсього, після 24 лютого 2022 року кількість людей з інвалідністю II та III групи дуже зросла, тож виникли сімніви, чи всі з них отримали цю інвалідність у результаті реальних травм чи захворювань.

Аспіранти та здобуття освіти

У проєкті закону скасували відстрочку від призову для аспірантів-контрактників, які навчаються власним коштом. Проте парламент згодом затвердив поправку, відповідно до якої ця категорія військовозобов'язаних все ж не підлягатиме призову.

. Відстрочку від мобілізації планують надати всім аспірантам.

Член Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславский підтвердив, що всі аспіранти матимуть право на відстрочку.

При цьому Міністерство освіти напрацює механізми, щоб особи, які не мають реального наміру здобувати науковий ступінь, займатися наукою і не мають відповідних знань, не зловживали цим правом.

Крім того, закон обмежить кількість вищих освіт, які може здобувати людина.