Новий законопроєкт про мобілізацію: яке покарання передбачено за ігнорування повістки

В Україні триває робота над законопроєктом про зміни до мобілізації. За неявку до ТЦК по повістці ним передбачено певне покарання.

Новий законопроєкт про мобілізацію містить пункт про те, що загрожує за ігнорування повістки. Мовиться про неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або закордонної дипломатичної установи України (якщо перебуває за межами держави протягом 10 днів, мовиться у тексті 24 Каналу.

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Тоді громадянина можуть обмежити

Мовиться про обмеження:

в праві на виїзд за межі України;

в праві керування транспортним засобом.

Крім цього, можуть накласти арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах, однак тільки за рішенням суду.

В Україні пропонують добровільну мобілізацію ув'язнених