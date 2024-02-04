Коли Комітет з нацбезпеки розгляне новий законопроєкт про мобілізацію: відповідь нардепа

Наприкінці січня у Верховну Раду внесли законопроєкт про мобілізацію. Його розглядає Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Заступник голови Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів в ефірі телемарафону, коли комітет може розглянути проєкт закону. Мовиться про найближчий час.

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Коли Комітет з нацбезпеки розгляне новий законопроєкт про мобілізацію

Єгор Чернєв розповів, що комітет планує розглянути законопроєкт наступного тижня.

Вони планують запросити на засідання комітету представників Міноборони, які є авторами законопроєкту. Адже, за словами нардепа, є питання й до цієї версії документа.

Єгор Чернєв зауважив, що, наприклад, з документа прибрали повістки електронною поштою, але додали повістки в електронному кабінеті. Заступник голови Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зауважив, що таких питань багато.

Я думаю, що комітету зараз вже не дуже багато часу буде потрібно, тому що ми в принципі з першою редакцією детально ознайомилися. Зараз ми пройдемося по тому, що було змінено у порівнянні з першою редакцією. Я сподіваюсь, що за одне-два засідання ми пройдемо це питання,

– заявив нардеп.

Він уточнив, що, розглянувши законопроєкт, Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки буде ухвалювати рішення, що буде з документом. Адже його направлять до сесійної зали, або доопрацюють в комітеті.

"Подивимося, я думаю, що на цьому тижні комітет цей законопроєкт пройде", – заявив політик.

Що відомо про новий проєкт про мобілізацію