Опрацювали зауваження Залужного: що пропонують в законопроєкті щодо мобілізації й рекрутингу

Нардепи опрацювали зауваження Головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного щодо служби та мобілізації. Зазначимо, що це лише законопроєкт і він поки що не прийнятий, тож все ще може змінитися.

Народна депутатка Мар'яна Безугла показала на своїй сторінці у фейсбуці фінальну пропозицію великого законопроєкту щодо мобілізації та проходження військової служби. Деякі пункти цього законопроєкту все ще опрацьовуються.

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Що пропонує новий законопроєкт

Хто може отримати право на звільнення з військової служби

Нардепи пропонують встановити призовний вік по мобілізації 25 років замість 27 років. Однак зазначимо, що це рішення поки що не ухвалене.

За словами Безуглої, у новому законопроєкту нардепи також пропонують, щоб право звільнення від військової служби могли отримати:

люди з інвалідністю 1 – 2 групи;

ті, хто має троє і більше дітей;

якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то один з них має право на звільнення (чоловік або жінка). Тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік відповідно може отримати відстрочку.;

якщо у сім'ї є неповнолітня дитина з інвалідністю.

якщо в сім'ї є повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю, дружина або чоловік, батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому людина з інвалідністю сама обирає кому відстрочка);

опікуни особи з інвалідністю 1 – 2 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною.

вагітні жінки та жінки в декреті.

тільки чинні нардепи, а обрання депутатом є підставною для звільнення;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО або під час повномасштабної війни проти України.

Принагідно у законопроєкті закріплять підстави для звільнення:

людей, які "недобровільно побували в полоні." Однак наразі незрозуміло, як саме визначається "добровільність полону".

генералів за рішенням військового керівництва;

які прослужили під час дії воєнного стану 36 місяців.

які уклали короткостроковий контракт під час мобілізації (громадяни у віці 18 – 25 років). Крім військовослужбовців офіцерського складу.

Командуванню також хочуть доручити проводити обов’язкову ротацію на лінії зіткнення – не більше 6 місяців з визначеним терміном на відновлення підрозділу. Наразі цей розділ законопроєкту ще опрацьовується.

Що може змінитися у правилах щодо відстрочки

Натомість право на відстрочку від мобілізації нардепи пропонують надати здобувачам послідовної вищої освіти, яким більше ніж 30 років. А також всім науковцям з вченими званням і викладачам, які працюють на повну ставку.

Крім цього, у законопроєкті депутати пропонують не піддавати строковиків мобілізації протягом шести місяців після звільнення з військової служби. А звільнених мобілізованих, які не є строковиками, пропонують не піддавати мобілізації ще 2 роки.

Натомість людям з інвалідністю та громадянам, звільненим з полону, нардепи пропонують добровільно вирішувати, чи хочуть вони служити.

У кого можуть забрати право на відстрочку

Мар'яна Безугла також заявила, що у новому законопроєкті депутати запропонували забрати право на відстрочку та поставити на військовий облік: поліцейських, держслужбовців, прокурорів та працівників Державної виконавчої служби України.

Як щодо строкової служби

Також творці законопроєкту пропонують прибрати строкову службу і звільнити строковиків. Після цього звільнені строковики повинні перейти в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (згідно з законопроєктом, з 25 років).

Загальновійськова підготовка: хто повинен пройти вишкіл

Депутати хочуть ввести базову загальновійськову підготовку до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах. Також вони запропонували добровільну військову службу до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.

До слова, приймати на державну службу та у правоохоронні органи пропонують тільки у разі, якщо проходив базову військову підготовку або базову військову службу.

Які зміни можуть бути у процесі мобілізації

У новому законопроєкті уточнюється, що місцеві державні органи та адміністрації "зобов’язані", а не "сприяють мобілізації", як вказано у законі зараз.

Крім цього, участь нацполіції у процесі мобілізації та боротьбі з ухилянтами хочуть посилити.

Щодо військового обліку нічого не змінюється – на нього повинні стати усі громадяни України у віці 18 – 60 років. Обліковують всіх, в тому числі тих, хто має відстрочку та кого можуть мобілізувати тільки за бажанням.

Натомість у військово-обліковому документі/ сертифікаті захисника буде вказано, чи є військовозобов’язаним, чи має відстрочку, бронь тощо.

А ще, ймовірно, взагалі не буде терміну "обмежено придатний". Частина людей стане непридатними, частина – придатними. Тож обмежено придатним потрібно буде повторно пройти ВЛК.

Військовий облік за кордоном визначить Кабмін.

А щодо мобілізації транспортних засобів, то це тепер пошириться на всіх, крім фізичних осіб.

Уточнені обов'язки громадян України:

Надати дані про місце проживання (перебування) роботодавцю.

Пройти медогляд під час мобілізації.

Самостійно з’явитися в ЦНАП / ТЦК СП для уточнення даних.

Постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану (електронний аналог – сертифікат захисника).

Хто та де зможе вручати повістки Передусім повістку зможуть видати у військкоматі представники ТЦК та СП. Також вони разом з поліцейськими зможуть вручати її за місцем проживання,⁠ у громадських місцях представниками та на роботі. Окрім представників військкомату та правоохоронців, роботодавець також матиме право видати повістку на робочому місці.

Що буде з рекрутингом

Рекрутинг відбуватиметься добровільно, як і зараз. Записатися до війська можна у ЦНАПі, центрах зайнятості та центрах рекрутингу.

Через рекрутинг можуть напряму призивати у військові частини.

Водночас у законопроєкті повністю прибрали можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт. Якщо рекрут не проходить етап підготовки, то його можна звільнити без додаткових витрат для держави.

Соціальний захист для добровольців з судимістю

Крім цього, буде соціальний захист у людей, які хочуть проходити службу під час мобілізації, однак є засудженими до відбування покарання з випробуванням. Тепер у такого громадянина буде:

Відпустка 30 днів без поділу на частини один раз на рік (дається три рази за 36 місяців мобілізації)

Відпустка 90 днів (без поділу на частини) після полону для тих, хто продовжує служити.

Водночас перелік сімейних обставин для звільнення визначатимуться Законом, а не Законом і Кабміном, як було раніше.

