Новий законопроєкт про мобілізацію: адвокат пояснив резонансні моменти

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У новому законопроєкті про зміни до процесу призову є кілька моментів, які потребують пояснення.

Адвокат та арбітражний керуючий юридичної фірми Олександр Камша проаналізував деякі моменти нового законопроєкту про мобілізацію. Він наголосив, що це вже друга спроба Кабміну запровадити зміни до мобілізаційного законодавства в Україні.

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Відмінності нового законопроєкту

Адвокат зазначив, що новий проєкт дещо відрізняється від попереднього в питаннях, які стосуються відповідальності за невиконання вимог мобілізаційного законодавства.

Планується, що провадження у справах за зверненням ТЦК та СП при здійсненні ним визначених законом повноважень здійснюється на підставі заяви щодо:

тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України – на строк до виконання такою особою вимоги з’явитися за отриманою повісткою;

тимчасового обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами – на строк до виконання такою особою вимоги ТЦК та СП;

накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах — на строк до виконання такою особою вимоги ТЦК та СП.

Камша відзначив, що автори проєкту скоротили перелік заходів, які в майбутньому можуть застосувати до військовозобов'язаних у порівнянні з попереднім проєктом.

Законодавці вирішили дещо лояльніше підійти до можливої відповідальності осіб, проте ті заходи впливу, які пропонуються проєктом, також є достатньо суттєвими й такими, що можуть викликати негативну реакцію з боку суспільства,

– написав він.

Як ці рішення будуть виконувати

У цьому питання немає жодної конкретики. Рішення суду в нових типах справ не згадується взагалі.

Незрозумілою є пропозиція в судовому порядку "тимчасово обмежувати фізичну особу у праві виїзду за межі України". Станом на зараз Державна прикордонна служба і так не надає дозволи на перетин кордону чоловікам у віці від 18 до 60 років, виключення становлять лише випадки наявності документів про відстрочку від призову за мобілізацією. Автори законопроєкту фактично дублюють заборону.

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