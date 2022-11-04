Новий збройний скандал: Жданов прокоментував постачання до Росії снарядів від КНДР

США звинувачують Північну Корею у таємному постачанні зброї до Росії. Міністр оборони країни-агресорки Сєргєй Шойгу шукав ракети та снаряди для окупантів ще весною.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Він вважає, що КНДР і справді надала окупантам боєприпаси.

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Жданов зауважив, що трапився новий не дуже приємний для України скандал щодо зброї.

Як виявилося, у квітні Шойгу не дарма з'їздив до Китаю, Північної Кореї та звертався до Куби. Він шукав весною ракети, снаряди. Це було головною ціллю його поїздки. Так ось, Північна Корея таємно постачає Росії снаряди для артилерії,

– розповів військовий експерт.

У США заявили, що КНДР намагається приховати кінцеве місце призначення боєприпасів. Тому вона створює видимість, що зброю постачають в країни Близького Сходу, а насправді відправляють її у Росію.

Сполучені Штати слідкуватимуть, чи отримала країна-терористка ці поставки. Однак, на думку Жданова, звичайно ж, окупанти їх отримали.

"На мій погляд, тут треба копнути глибше. У Північної Кореї немає сировини для виготовлення боєприпасів. Вони не мають ні металу, ні вибухових речовин. Вони все повинні отримати", – зазначив Жданов.

Він додав, що є два варіанти:

Росія постачає Північній Кореї сировину, та виготовляє боєприпаси та повертає країні-агресорці. Проте це помітили б США.

Росія не виготовляє вибухові речовини, а купує їх.

"Значить може Китай поставляти. При цьому і в Китаю, і в Російської Федерації є спільний кордон з Північною Кореєю", – пояснив військовий експерт.

За його словами, слід звернути увагу на важливу деталь – Росія вже 30 років веде агресивні війни з величезними видатками боєприпасів. Зокрема, 2 війни в Чечні, у Грузії, Сирії, Лівії. Тому боєприпаси до більш-менш сучасного озброєння вже завершилися.

"Влітку була інформація про китайські міномети (в окупантів – 24 канал). І навіть посольство Китаю занервувало і сказало, що розбиратимуться, звідки в них можуть бути китайські міни. Та ось бачите звідки? Річ у тім, що в Кореї теж ієрогліфи", – розповів Жданов.

Тож ці міни, які виявили у росіян, могли б бути з КНДР, а не з Китаю. За словами військового експерта, добре, що Росії вже бракує боєприпасів, а виробництво не повністю задовольняє її потреби. Однак те, що країна-терористка знайшла нове джерело постачання, є не надто хорошою новиною для України.

Жданов прокоментував постачання КНДР озброєння Росії

Північна Корея допомагає Росії: коротко

Через потужні санкції Кремль був змушений звернутися за військовою допомогою до держав-вигнанців. Зокрема, Москва просила зброю в Ірану та КНДР.

У США заявили, що Росія купує у Північної Кореї мільйони артилерійських снарядів та ракет.

Окрім цього, в Білому домі припускають, що загарбники могли закупити мільйони одиниць боєприпасів.

Раніше у Кім Чен Ина офіційно заявили, що ніколи не постачали зброю або боєприпаси Росії й не планують цього робити. Там відкинули звинувачення США про ймовірну угоду щодо постачання зброї.

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