33 російські моряки "зникли безвісти" внаслідок удару по "Новочеркаську": що кажуть у ВМС

Понад 30 російських моряків "зникли безвісти" після потужного ракетного удару української авіації по "Новочеркаську". Окрім того, багато окупантів отримали поранення.

Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал. Зауважимо, що вороже міноборони визнало удар по "Новочеркаську", щоправда, заявляло, що ВДК нібито лише "пошкоджено". Однак, кадри з місця подій підтверджують знищення корабля.

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Які втрати у ворога

Так, за даними росЗМІ, 33 моряки вважаються зниклими безвісти в результаті атаки на "Новочеркаськ". Ще 23 особи поранені, а одна – загинула.

Раніше ворожі телеграм-канали писали, що в момент атаки на ВДК перебували 77 моряків.

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Що кажуть у ВМС

У коментарі "Радіо Свобода" речник ВМС розповів, що такі кораблі росіяни зазвичай без екіпажу не залишають. Тож попри те, що ВДК перебував у порту, в момент атаки на борту мала перебувати досить-таки велика частина екіпажу.

Екіпаж там складає близько 80 осіб. Враховуючи цей тип кораблів, там могли бути ще й сторонні особи. Тому те, що там не могло обійтися без жертв, – це так само більше схоже на правду,

– зазначив Дмитро Плетенчук.

Результати удару по "Новочеркаську" верифікуються. Необхідно трохи зачекати. Зокрема, коли OSINT побачить купу некрологів у соцмережах, коли десь інформація почне з'являтися.

"Тому що ця територія, на жаль, зараз окупована. Проводити відповідну розвідку там досить-таки нелегка справа. Я думаю, що з часом ми отримаємо хоча б приблизні цифри, як це було насправді", – підкреслив речник ВМС.

Коротко про знищення "Новочеркаська"