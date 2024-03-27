Тепер вже ракетами: у Росії повторно атакували Новочеркаську ДРЕС

Росіяни пишуть, що нещодавно знову було атаковано Новочеркаську ДРЕС, що у Ростовській області. Особливістю є те, що для удару використовували ракети.

За день до того окупанти скаржилися на наліт безпілотників на ту ж електростанцію. У результаті атаки два блоки ДРЕС відключилися.

Дивіться також Побудована на кістках тисяч українців: що відомо про легендарну ДніпроГЕС, по якій вдарила Росія

Атака на ДРЕС

Як розповіли російським ЗМІ джерела, 25 березня поблизу Новочеркаської державної районної електростанції виявили уламки двох балістичних ракет. Повідомляється, що їх збили російські системи ППО. Уламки знайшли всього за 500 метрів від об'єкту. Жертв чи постраждалих немає.

Водночас за день до цього – 24 березня, Новочеркаську ДРЕС атакували безпілотники. Росіяни зафіксували 11 дронів. Після вибухів на станції спалахнула масштабна пожежа. Внаслідок атаки два енергоблоки відключилися, один із непрацюючих енергоблоків (восьмий) пошкоджений. Постраждалих немає.

Удари по НПЗ Росії

Голова СБУ Василь Малюк пояснив важливість ударів по нафтопереробних заводах Росії. За його словами, саме коштом експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Тому Служба безпеки активно працює над мінімізацією цих надходжень й "перекриттям кисню пану Путіну" .

Всього було здійснено 14 атак на нафтопереробну інфраструктуру ворога. Першим українські дрони зустрів Туапсинський нафтопереробний завод. У ніс проти 25 січня там раптово спалахнула пожежа, після чого він припинив свою роботу.

Ворог вже прокинувся та зрозумів, що такими темпами він втратить всі НПЗ принаймні на європейській частині. Тому росіяни заявили, що будуть встановлювати "Панцирі" для захисту цих об'єктів. Однак Росія не має зайвих систем ППО, тому їй доведеться перекидати їх з інших напрямків. Окрім цього, географія розміщення нафтової інфраструктури у Росії широка – все захистити не зможуть.

Новочеркаська державна районна електростанція (ДРЕС) є основним джерелом генерації електроенергії у Ростовській області, що забезпечує електроенергією найбільш промислово розвинену південно-західну частину області. Ця станція також одна з найбільших у Ростовській області.