Уражений склад боєприпасів, сподіваємось, літаків теж не стало, – Повітряні сили

У Новофедорівці 9 серпня прогриміла серія вибухів. У Повітряних силах розповіли, що могло стати причиною цього.

Під час телемарафону Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, розповів про вибухи на аеродромі "Саки". Він висловив сподівання, що ворожі літаки, які базувались там, теж вибухнули.

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У Криму детонував склад

За словами Юрія Ігната, на території аеродрому "Саки" здетонував склад артилерійських боєприпасів. Тож можна з упевненістю заявити, що він уражений. Водночас він нагадав про те, що на аеродромі на момент вибуху перебували ворожа авіація, що і логічно.

Будемо сподіватись, що вона (російська авіація – 24 канал) знищена, як і цей склад. Тому, що було видно кілька вибухів по території усього летовища,

– підкреслив Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що по всій території окупованого півострова Крим розташовано 5 аеродромів. З них російські військові можуть атакувати Україну. Мовиться як про "Бельбек" і "Джанкой", так і про інші об'єкти.

"Аеродроми – надзвичайно важлива річ, яку потрібно демілітаризувати", – підкреслив він.

Арестович розповів, скільки суден було

Під час прямого ефіру з Марком Фейгіним Олексій Арестович розповів, скільки повітряних суден було на території аеродрому. Радник глави ОП зауважив, що перелік літаків доволі пристойний. Якби їх усіх можна було знищити за раз, то це можна було б порівняти з десятою частиною втрат літаків і гелікоптерів ворога упродовж майже шести місяців повномасштабної війни.

Отже, на аеродромі "Саки" базувались на момент вибухів:

13 Су-30СМ;

12 Су-24МР ;

6 гелікоптерів;

1 Іл-76.

Також Олексій Арестович прокоментував відео, на якому видно знищені внаслідок вибухів російські літаки. Радник глави ОП зазначив, що у ворога стало на два повітряні судна, схожі на Су-24, менше.

Військовий експерт Олег Жданов зауважив, що до початку повномасштабного вторгнення на "Саках" базувалось більше літаків. Мовиться про 51 повітряне судно. Серед них – Су-24М, Су-30СМ, а також Су-33. Інформацію цю він озвучив, посилаючись на супутникові знімки, зроблені до 24 лютого.

Нагадаємо, що самі вибухи стались 9 серпня близько 15:20. Тоді прогриміли близько 10 вибухів, а десь через пів години ще один потужний. І все це неабияк налякало відпочивальників, які чули та бачили, як на аеродромі щось злітає в повітря.

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