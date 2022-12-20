Зеленський утворив Новокаховську МВА: хто став її керівником

Президент Володимир Зеленський утворив Новокаховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області. Таке рішення він ухвалив 19 грудня.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Нагадаємо, що 20 грудня Херсонщина знову опинилась під обстрілами окупантів. На жаль, є жертви.

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Зеленський утворив Новокаховську МВА

На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Новокаховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області,

– йдеться в указі.

Зазначимо, що начальником Новокаховської МВА Каховського району Херсонської області призначений Валерій Брусенський.

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