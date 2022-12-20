Зеленський утворив Новокаховську МВА: хто став її керівником

20 грудня 2022, 11:17
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Джерело:

сайт Президента України

Президент Володимир Зеленський утворив Новокаховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області. Таке рішення він ухвалив 19 грудня.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування. Нагадаємо, що 20 грудня Херсонщина знову опинилась під обстрілами окупантів. На жаль, є жертви.

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Зеленський утворив Новокаховську МВА

На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю утворити Новокаховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області,
– йдеться в указі.

Зазначимо, що начальником Новокаховської МВА Каховського району Херсонської області призначений Валерій Брусенський.

Яка нині ситуація на Херсонщині: останні новини

  • На деокупованій частині Херсонщини виявили вже 10 катівень, 4 з них – у Херсоні.
  • Окупанти на Херсонщині розповсюджують чутки про те, що до Нового року збираються залишити лівий берег Дніпра. Однак немає жодних підстав довіряти російським загарбникам.
  • У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки на лівому березі Дніпра. Окупанти перекидають сили у район селища Нижні Сірогози.
  • Втім, про відступ росіян з лівобережжя Херсонщини наразі не йдеться.
  • Як наголосив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін, такі дії окупантів можуть бути пасткою.

Автор: Софія Ковнір