Частина їхньої стратегічної мети: чим росіянам цікавий Новопавлівський напрямок

Росіяни не відступають від своєї мети захопити території України. Особливо натепер вони мають на меті вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Усі операції, які відбуваються на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та інших напрямках, входять у стратегічний задум російських окупантів. Про це в розмові з 24 Каналом повідомив народний депутат, секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки Роман Костенко.

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Що відбувається на фронті

Росіяни зосередилися на Новомихайлівці (Новопавлівський напрямок). Лише бійці 79 ОДШБр знищили понад 300 одиниць ворожої військової техніки.

"79 бригада – це героїчна бригада, вона знаходиться на самих важливих напрямках. Практично перебуває на фронті з моменту повномасштабного вторгнення. Вона була на півночі, де станиця Луганська, тобто тримала ці рубежі. На цьому напрямку (Новопавлівському – 24 Канал) вона знищила багато техніки і багато підрозділів (ворожих – 24 Канал). І підрозділи, з якими я співпрацюю, також допомагали 79-й бригаді і зараз досить активно допомагають нищити техніку за допомогою дронів та інших засобів ураження", – поділився Костенко.

Загалом такі заходи й дають змогу утримувати російську навалу, яка загалом переважає. І вона надалі тиснутиме. Зокрема, важливий Курахівський напрямок.

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