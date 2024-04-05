Росіяни намагались прорвати оборону на Новопавлівському напрямку: карта фронту 5 квітня

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 65 бойових зіткнень. Росіяни намагалися прорвати оборону наших військ під Лиманом, Оріховим. Найбільше атак відбулось поблизу Бахмута і на Новопавлівському напрямку.

Українські воїни відбили десятки атак і завдали ворогу втрат. Про ситуацію на фронті станом на сьогодні, 5 квітня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні. 24 Канал аналізує, як змінилась ситуація.

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Удари ворога

Російська армія завдала 4 ракетні та 80 авіаційних ударів, здійснила 108 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаудари росіяни здійснили по населених пунктах: Волфине Сумської області; Огірцеве – Харківської; Білогорівка – Луганської; Терни, Ямполівка, Іванівське, Дружба, Залізне, Андріївка, Нью-Йорк, Олександропіль, Очеретине, Керамік, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Водяне, Володимирівка, Старомайорське – Донецької області; Мала Токмачка, Роботине – Запорізької.

росіяни здійснили по населених пунктах: Волфине Сумської області; Огірцеве – Харківської; Білогорівка – Луганської; Терни, Ямполівка, Іванівське, Дружба, Залізне, Андріївка, Нью-Йорк, Олександропіль, Очеретине, Керамік, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Водяне, Володимирівка, Старомайорське – Донецької області; Мала Токмачка, Роботине – Запорізької. З артилерії ворог обстріляв близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на усіх напрямках фронту

напрямках обстановка без суттєвих змін.ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону.напрямку напередодні окупанти не вели наступальних (штурмових) дій.вони намагалися прорвати оборону ЗСУ – наші воїни відбили чотири атаки біля Тернів і Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили 30 атак військ ворога біля Білогорівки, Верхньокам'янки Луганської області; Спірного, Часового Яру, Іванівського, Ступочок, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, намагалися покращити тактичне положення.

Сили оборони зупинили 2 російські атаки поблизу Первомайського й Невельського, де окупанти хотіли вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку захисники продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне – там загарбники, за підтримки авіації, понад 20 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, росіяни здійснили 4 невдалі спроби атакувати позиції українських військових біля Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

ЗСУ завдають ударів по ворогу

напрямку агресор не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра – напередодні він здійснив 5 безуспішних атак позицій Сил оборони.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та двох зенітно-ракетних комплексах збройних сил Росії.

Підрозділи ракетних військ теж уразили такий район, а ще 2 артилерійські системи, радіолокаційну та станцію РЕБ, два засоби ППО окупантів.