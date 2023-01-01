У новорічну ніч захисники знищили 45 "Шахідів"
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Наші військові знищили 45 дронів-камікадзе, які російські загарбники запустили по Україні. Варто зазначити, що атакували вороги нашу державу у новорічну ніч.
Варто зауважити, що Повітряні сили ЗСУ знищували ворожі дрони протягом усієї ночі. Тобто частину ліквідували у 2022, а частину – у 2023 році.
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Що відомо про ліквідацію ворожих безпілотників
У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136… У новорічну ніч протиповітряною обороною знищено 45 "Шахідів",
– повідомили Повітряні сили.
Наші військові також уточнили, що 13 безпілотників збили у 2022 році, ще 32 – у 2023.
Повітряні сили ліквідовували ворожі дрони протягом всієї ночі / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що зіпсувати свято українцям не вийшло.
Також військові привітали нашу незламну націю з Новим 2023-м роком.
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Як минула новорічна ніч в Україні
- Російські загарбники ще 31 грудня 2022 року завдали масованого ракетного удару по Україні. За даними Головнокомандувача Валерія Залужного наші військові збили 12 з понад 20 російських ракет. Зокрема, 6 – в межах Київської, 5 – Житомирської, 1 – Хмельницької областей.
- На жаль, ворожі ракети атакували щонайменше Київ, Хмельницький, Миколаїв, Запоріжжя. У всіх містах є поранені люди. У Солом'янському районі столиці – загинув літній чоловік.
- Ввечері 31 грудня тривоги охопили Південь України. Там вороги атакували "Шахідами".
- Після опівночі орієнтовно ж 00:30 до 1:21 2023 року сирени лунали на всій території України. У Київській області працювала ППО, вибухи знову пролунали у Києві.
- Також внаслідок атаки ворога в новорічну ніч без світла залишився Херсон. Детальну інформацію по цинічну та безжалісну атаку росіян відразу на початку нового року читайте за посиланням.