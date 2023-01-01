У новорічну ніч захисники знищили 45 "Шахідів"

Наші військові знищили 45 дронів-камікадзе, які російські загарбники запустили по Україні. Варто зазначити, що атакували вороги нашу державу у новорічну ніч.

Варто зауважити, що Повітряні сили ЗСУ знищували ворожі дрони протягом усієї ночі. Тобто частину ліквідували у 2022, а частину – у 2023 році.

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Що відомо про ліквідацію ворожих безпілотників

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-131/136… У новорічну ніч протиповітряною обороною знищено 45 "Шахідів",

– повідомили Повітряні сили.

Наші військові також уточнили, що 13 безпілотників збили у 2022 році, ще 32 – у 2023.



Повітряні сили ліквідовували ворожі дрони протягом всієї ночі / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що зіпсувати свято українцям не вийшло.

Також військові привітали нашу незламну націю з Новим 2023-м роком.

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Як минула новорічна ніч в Україні