Туди втік Чорноморський флот: де розташований Новоросійськ, як далеко від України

Станом на ранок 17 травня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України 26 військових кораблів і катерів. Зокрема, по Чорноморському флоту агресора потужно працюють наші морські дрони. Тож, намагаючись убезпечити свої судна, окупанти перебазували їх до Новоросійська.

Як далеко від України розташоване це російське місто, де саме на карті Новоросійськ, показує 24 Канал.

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Де розташований Новоросійськ

Новоросійськ — місто на Півдні Росії, зокрема, у Краснодарському краї. Цей населений пункт є важливим транспортним центром ворога.

Саме в Новоросійську розташована військово-морська база Чорноморського флоту та Новоросійський морський порт — найбільший порт країни-агресорки та Чорного моря, який складається з пасажирського та вантажного портів, а ще нафтоналивної гавані. Це вузол шосейних доріг та кінцевий пункт залізничної лінії від Краснодару.

Російське місто розташоване в Цемеській бухті – найбільшій затоці на Чорноморському узбережжі Кавказу, яка не замерзає взимку. Вона 15 кілометрів завдовжки та 2 — 9 завширшки, глибиною до 27 метрів. Бухта поділяє місто на східну (індустріальний район) і західну частини. На північному й південному заході місто оточене горами.

Де розташований Новоросійськ: дивіться карту

Згідно з маршрутами на картах, Новоросійськ розташований від окупованої Керчі за приблизно 170 кілометрів, від Севастополя 450, понад 760 кілометрів від крайньої східної точки України – села Рання Зоря Луганської області, більш ніж 700 від Запоріжжя, понад 1100 – від Херсона та Миколаєва, більш ніж 1200 кілометрів від Одеси.

Окупанти ховають свій флот у Новоросійську

Зауважимо, що за допомогою такого переміщення окупанти намагаються врятувати свій флот від потужних і точних українських ударів.

У квітні розвідка Великої Британії заявляла, що Росія вивела більшу частину кораблів і підводних човнів з Севастополя далі на схід. Зауважила: "Чорноморський флот, ймовірно, залишиться поряд з Новоросійськом, задля уникнення українського нападу з моря".

На початку квітня речник ВМС заявляв, що ситуація більш-менш стабільна після знищення "Сергія Котова".

Тоді Дмитро Плетенчук розповідав: "Ворог фактично перебуває в обороні, заховався на своїх базах, здебільшого це пункт базування у військово-морській базі Новоросійськ. Там вони навіть вхід закрили боновими загородженнями".